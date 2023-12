La Luna llena sellará la abundancia y prosperidad de cinco signos la última semana del año

Desde este martes 26 de diciembre, la Luna llegó a todo su esplendor en el firmamento mexicano, siendo esta la última del año. Una hermosa manera de despedir el 2023, es por esto que los signos de Tauro, Géminis, Leo, Sagitario y Virgo tendrán la dicha de contar con una grandiosa suerte en los últimos días de este ciclo.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Para estos días tendrás que dejar de lado tu manía de querer controlar todo, ahora especialmente cuando estás conociendo a este hombre, te estás dando una oportunidad en el amor. Solo dedícate a disfrutar de las situaciones que día a día se vayan dado con él. Eso sí, siempre atenta para caer en los mismos errores del pasado que te sepultaron en el fracaso. Esta es una etapa maravillosa en la que te sentirás aún más viva y desea. No busques complicarla.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Es una buena semana para ir cambiando paulatinamente esos malos hábitos alimenticios que en los últimos meses te trajeron ciertas complicaciones. No se trata de una vez por todas dejes de lado todo lo que te hace mal, pero sí hacerlo con constancia y disciplina paso a paso. Pídeles a tus familiares para que te ayuden y no sucumbas ante la tentación. Eres una mujer que logra lo que se propone y esto no debería ser la excepción.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

La vida te sorprenderá con unos cambios importantes y positivos que serán solo a punta del iceberg de la abundancia que tendrás. Te sentirás muy afortunada. De más está decir que no será de golpe, sino paso a paso, lo que te permitirá valorar aún más todo lo que conseguirás, entre esos la estabilidad que los tuyos necesitas. El dinero no será un impedimento por estos días porque llegará de muchas formas a tus manos.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Deja de sufrir por situaciones que aún no han pasado. Esos pensamientos te generan mucha ansiedad. Para de pensar en el futuro porque es un gran distractor para ti, ya que te mantiene ocupada y preocupada. Usa toda esa energía para hacer acciones en tu presente, que es con lo que verdaderamente edificaras el mañana y atraer así toda la prosperidad a tus manos.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Comprar lo más caro no te garantizará calidad y tranquilidad. Verifica que lo que estás adquiriendo realmente sea bueno y soporte todas las exigencias que tienes. Esto será muy importante para materialices tus metas en un corto plazo, sino de lo contrario perderás gran cantidad de dinero, que te puede servir para invertir en otros asuntos que te dejen más ganancias.