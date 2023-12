El último fin de semana del año estará marcado por la armonía para cada signo

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

El optimismo será el protagonista de estos últimos días del 2023. Le pondrás freno a esos pensamientos negativos que tienden a desbaratar tu estado de ánimo en un santiamén. Tendrás la fe y a seguridad de que puedes conseguir muchas cosas, siendo disciplinada y organizada.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Ahora más que nunca estarás segura de tus sentimientos hacia esa persona. Has estado experimentando cierta confusión, pues hay otro hombre que también quiere formar parte de tu vida, pero ciertas acciones te ayudarán a tomar la decisión correcta para ti.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

La intuición será la que te guía hacia la solución de tus problemas y, por ende, te brindará la paz y calma que necesitas. No fuerces las situaciones, debes dejar que todo fluya e ir analizado cada circunstancia que se da para no repetir el mismo error.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Tras un año de muchos de desengaños, cerrarás este 2023 con un poco más de tranquilidad. Tienes una herida emocional muy reciente, pero que poco a poco irá sanando. Por estos días lo mejor será que te busques refugio en las personas que amas.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Si sientes que no puedes zafarte de esa rabia y sentimientos negativos, sal a correr, canta en voz alta, escribe, pero busca una forma drenar todo lo que sientes para que toda esa energía salga de tu cuerpo y le des entrada al equilibrio. Con la mente más tranquila, podrás pensar mejor.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Estos reencuentros de las festividades decembrinas, una mujer de tu familia sabrá que estás muy enrollada con tus asuntos. Su experiencia y sexto sentido intercederán por ti para darte un gran consejo. Óyela con mucha atención, porque será quien te brinde la estabilidad.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Te harán una propuesta en materia laboral que te permitirá comenzar con tranquilidad el nuevo año, porque no tendrás que preocuparte por conseguir el dinero. Así en estos días, busca información sobre la empresa, tu cargo y trata de actualizarte para que llegues con todo a tu primer día.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Tu pareja te confesará algo que lo tiene inquieto y que de cierta forma ha estado influyendo en tu relación. Te sorprenderá mucho, pero todo comenzará a funcionar mejor porque ya no tendrá el peso de la

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Es posible que te retrases un poco en ese viaje o paseo que harás por estos días, lo que te desesperará. Analiza bien la situación y no dejes que la impaciencia gane terreno, ya que si es algo que no depende de ti, de lo que no tienes control, pues entonces aprende a esperar.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

A veces es mejor quedarte callada para no acabar con las buenas relaciones. Es posible que incluso tengas que “arrancarte” el corazón y volteara hacia otro lado para no opinar sobre temas que son sensibles para muchas personas que no toleran la crítica.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Analiza todo lo que te ha pasado en este año: lo bueno, lo malo y feo para que sepas hacia dónde ir y que vas a hacer para llegar hasta tu objetivo. Procura que este sea real, tangible, porque ahí está la clave para conseguirlo con esfuerzo y sacrificio.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de mar

Habrá cambios de planes y será principalmente por temas de salud, que te impedirán que te relaciones con muchas personas. No lo veas como algo malo, sino como un tiempo para estar contigo. No fuerces la situación porque puedes empeorar lo que tienes.