“No me gustó”: joven le reclama a su novio por comprarle un regalo “pirata” y es destrozada en redes

Miles de usuarios reaccionaron indignados contra una joven que le reclamó a su novio luego de regalarle una “Dyson pirata”, es decir, una plancha para el cabello, pero no de la marca que ella quería. El momento quedó grabado en TikTok por la pareja, pero fue eliminado por las fuertes críticas que recibió.

Una joven pareja decidió compartir en redes sociales su intercambio navideño. Sin embargo, la joven se mostró un poco informe por el regalo que recibió por parte de su novio, incluso le dejó muy claro que no le había gustado “por ser pirata”.

“Como cuando tu novio te regala un Dyson pirata”, era el título del video compartido en TikTok.

“¿Qué es? ¿Una secadora?”, comentó la joven mientras desenvolvía el regalo frente a su novio. “Es una Dyson pirata, pues está bien, esta bonita, pero eso es solo para secar pelo, ¿no? Bueno, no me gustó, pero está bien”, dijo visiblemente decepcionada.

Por su parte, el joven solamente sonreía incómodamente por los diferentes comentarios de su pareja.

Que mal agradecida 😴🤦🏽‍♀️. Esto me parece triste @Yast Deris muy mal 😡

La joven recibió cientos de criticas por su reacción ante el regalo “pirata” de su novio

Como era de esperarse, usuarios en las redes sociales no tardaron en reaccionar molestos e indignados por la reacción de la joven, ya que afirman que cada persona da regalos según su situación económica.

“La cara de él cuando ella dijo “una dyson pirata”. Sal de ahí amigo!!”, “Yo aunque me percatara que es pirata jamás lo haría sentirse incómodo, yo no se el esfuerzo que pudo hacer para comprarla”, “Jamás me atrevería a lastimar los sentimientos de mi esposo así me regalara algo no original, la uso y punto sirve para lo mismo”, “Red flag amigo, evítate futuros problemas hay muchos peces sal de allí”, “Siempre hay que ser agradecido sea mucho o sea poco”, “Uno no regala cosas esperando lo mismo si lo es de corazón sin esperar nada a cambio y ya”, fueron algunos de los comentarios que recibió el video.