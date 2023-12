La última semana del 2023 estará llena de sorpresas para todos los signos

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Insiste en el trabajo por tu incremento, no dejes de presionar, pues están probando hasta qué punto puedes aguantar. No desistas y demuestra con hechos que eres merecedora de ese incremento, que has estado comprometida con la empresa y que lo que pides es más que justo.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Es posible que sientas que tu libertad se vea coartada por las decisiones inconsultas de tu pareja, pero no te quedes callada. Con respeto, manifiesta lo que sientes y deja claro cuáles son tus límites, porque hay cosas que para ti no son negociables, y esto es una de ellas.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Esta es una semana muy especial porque podrás reflexionar sobre todo lo que has avanzado durante este año y te sentirás complacida, porque por fin estás viendo resultados positivos de todos tus esfuerzos. Ahora, deberás ponerte otras metas y forzar tus fronteras.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Muchos de los problemas que te rodean no es precisamente por lo que se dice, sino la forma en cómo te expresas, que terminan por herir o molestar a los demás. Analízate y trata de mejorar este aspecto de ti, porque realmente te toparás con alguien que no lo tolerará y vivirás un desagradable momento.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

La visita de un amigo te alegrará mucho porque tienes mucho tiempo sin verlo. El gran encuentro será muy emotivo y será en un grandioso momento porque se pondrán al día sobre unos asuntos que te agobian y que él es la mejor persona para ser tu contención.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

El amor te dará una grata sorpresa. Puede ser que te sorprenda en una de las tantas reuniones familiares o de amigos a las que asistas esta semana. Esto será gracias a que ya estás dispuestas y preparada para aceptar a otra persona en tu corazón. Lo disfrutarás.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Date un gusto sin remordimientos. Has trabajado muy duro durante todo el año, conseguiste mucho de tus propósitos y las personas que dependen de ti ya estás cubiertas en sus necesidades, así es hora de gastar un dinero en ti y tus gusto. Será un regalo de ti para ti. Gózalo.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Alcanzarás una meta que tenías desde hace varios años. Verle el rostro de felicidad a tu familia no tendrá precio y eso es lo que más te hará feliz. Será lo más gratificante que vivirás en todo el año. Esto será fuente de motivación para no desmayar y repetirlo en el próximo año.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Recibirás una noticia triste, pero vas a tener que buscar fuerza para echar adelante tu vida. Apóyate en tu familia, pareja y amigos. Expresa lo que sientes y vive este proceso que estás por experimentar, porque reprimir solo hará que sea mucho más difícil de digerir.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Que la rabia no te ciegue. Trata de conversar con alguien sobre lo ocurrido para que no tomes decisiones desde las entrañas, sino con el cerebro. Así no te arrepentirás más adelante y las relaciones con tus seres queridos no se complicarán. Con el diálogo empático se resuelven muchos asuntos.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Con poco dinero, pero con mucho amor y dedicación lograrás sorprender a tus seres queridos. Será muy satisfactorio para ti expresarles tus sentimientos a través de un detalle. Cada uno lo valorará. Que comentarios desacertados de algunos no te arruinen tu felicidad.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Aprovecha estas festividades para hacer networking, pero de una forma muy sutil, ya que hay muchas personas se desconectan de sus trabajos y es de los que menos desean hablar. Pero, sí puedes identificar quienes pueden ayudarte a escalar en tu mundo laboral en el que desempeñas.