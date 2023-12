22, 23 y 24 de diciembre serán cruciales para la paz y el dinero de 5 signos

La Navidad está a pocos días y trae sorpresas para muchos, ya que recibirán dinero inesperado, mientras que otras tendrán la armonía que buscan. También se deberán poner ciertos límites para hacer que estos días sean de completo goce.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Paz: Te sentirás un poco frustrada porque hay un tema que te pondrá de mal humor, ya que no puedes hacer nada para acelerar los proceso, pese a que fuiste precavida para que estas situaciones que hoy te amargan no pasarán. Solo deberá dejar eso de lado y centrarte en otra cosa productiva.

Dinero: Recibirás una gratificación o bonificación que es mucho más de lo que esperas, pero se deberá al buen desempeño que estás teniendo últimamente. Será un premio a tu constancia y dedicación, así que esa motivación debe seguir intacta o incrementándose.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Paz: No es momento para que te lleves los problemas del trabajo para la casa. Es hora de sueltes esas preocupaciones, le des una pausa y retómalas luego de las festividades. Necesitas estar entera para tu familia y sobre todo para ti, para que disfrutes o uses estos días para reflexionar.

Dinero: Habrá muchos gastos, pero tienes que medirte para que no te quedes en cero. Recuerda que enero es uno de los meses más complicados en materia financiera. Trata de guardar algo de dinero o tener buenos suministros para esos caóticos primeros 31 días del año.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Paz: Planifícate para que estos días tengan toda tu atención en los tuyos. Deja todo saldado, arreglado o por lo menos con fechas tentativas para resolver. usa tu agenda para que cuando retornes de las fechas sepas por dónde comenzar, por lo principal y más importante.

Dinero: Ten cuidado con tu cartera, especialmente cuando metes y sacas dinero porque puedes perder cierta cantidad o algún documento importante. Cerciórate de que todo está en su lugar, verifica el espacio donde estás antes de dejarlo. De estas forma te asegura que todo llegue completo a casa.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Paz: Una niña te dará una lección de paciencia que te dejará muy marcada. Agradece por estos mensajeros que el destino te envía para que a través de ellos sea cada vez más sabia, impidiendo caer de nuevo en los errores una y otra vez. Compartirás tu aprendizaje con quienes amas.

Dinero: Aunque no tendrás dinero suficiente para regalarle a todos, sabrás valerte de tus dotes para hacer un presente a cada uno. Será un detalle que a muchos sorprenderá, porque realmente saben y comprenden tu situación y no esperan que puedas darles algo en estas fechas

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Paz: Si quieres que el año que viene llegue con armonía, vas a tener reflexionar sobre cómo está tu relación amorosa, porque te has degradado mucho por atender las exigencias de tu pareja, quien no valora nada de lo que haces. A veces es mejor estar sola. No le tengas miedo a la soledad.

Dinero: Recibirás un dinero de un ser querido, quien desea que pases unas bonitas fiestas. No lo rechaces, no le quites la voluntad porque esto lo hace desde su corazón como agradecimiento por tanto apoyo y amor que le has dado. Tómalo y disfrútalo.