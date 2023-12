El Espíritu de la Navidad cumple el deseo de abundancia en el dinero y el amor a 3 signos del 22 al 24 de diciembre

La noche de este 21 de diciembre llegó el Espíritu de la Navidad con toda su energía y vibras positivas para llenar de prosperidad, amor y abundancia el Universo.

Esta celebración celta llega con la entrada del Solsticio de Invierno, donde se produce el cambio de estación: en una mitad del planeta se inaugura el invierno; en la otra, el verano. Pero también es un momento mágico que nos permite conectar con la espiritualidad y el crecimiento personal.

Aries, Géminis y Virgo serán los signos que recibirán todas las vibras positivas cuando tomen papel y lápiz y pongan sus 21 deseos de prosperidad, amor y abundancia.

Aries

Pasaste una noche especial, pidiendo por los tuyos y por tu familia y agradeciendo por las cosas buenas que te han sucedido durante el año, entre ellas que los negocios han estado muy bien y en incremento ,lo que te permite en estos momentos tener flujo de dinero y complacer a la familia, pero no te olvides de ti. La vida es una sola y la debes disfrutar y si trabajaste tanto es para que también te des tus gusto. Tu economía estará en equilibrio de aquí en adelante porque ya sabes que si te tropiezas te puedes levantar. Tu pareja te espera para celebrar los buenos momentos y la consolidación de esta relación.

Géminis

Tu principal petición será la salud porque gracias a ella vas a luchar por sacar a toda la familia adelante. En el plano profesional hay buenas noticias por un ascenso que estás esperando. La decisión es positiva y lograrás ese equilibrio económico que tanto necesitas. Nuevos proyecto se te van a presenta y debes hacerle caso a tu intuición para tomar decisiones acertadas. El camino a la prosperidad está abierto y a tu lado está ese ser especial que te ha acompañado en las malas y que ahora le toca acompañarte en las buenas para consolidar el amor y la familia.

Virgo

Estás de celebración y es porque ya cerrando los proyectos sabes que las ganancias son muy buenas y no hablamos solo del dinero, sino también de la satisfacción del deber cumplido. Llega ese momento de disfrutar, de estar en unión familiar, de agradecer por todas las bendiciones que has recibido en la vida y de reflexionar sobre lo bueno y lo malo. Donde hubo errores, corregirlo y donde el amor se resquebrajó recuperarlo con humildad. No será difícil estar al lado de esa persona especial, pero debes tener la fuerza de voluntad para pedir perdón y decirle que quieres caminar junto a él en un futuro.