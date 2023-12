El 21 de diciembre marcará un antes y un después en la vida de cada signo del horóscopo

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Te dirán una gran verdad y no será de la mejor manera, lo que dejará una marca en ti porque luego de esto te costará confiar en otros, expresarte sobre lo que sientes y siempre estarás a la defensiva. No será fácil de asimilar, pero ten en cuenta que otras personas no deberás pagar los errores de otros.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Se te presentará una oportunidad para que cambies de lugar de vivienda o de trabajo. Será un nuevo comienzo en otro lugar que te mejorará la vida y te dará mayor tranquilidad. Eso sí, no compartas esta noticia hasta que ya la hayas concretado, porque hay muchas malas vibras en el ambiente.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Tu pareja te hará una propuesta que te gustará mucho y estás dispuesta a seguirlo porque sabes que de esto depende mucho el éxito de ambos. Será un objetivo que tendrán en común y que fortalecerá aún más la relación. Se vienen días de mucha complicidad y pasión.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Es posible que te quedes sin empleo en plena temporada navideña y será principalmente por la envidia por parte de algunas compañeras de trabajo, quienes inventarán algún chisme en el que te involucrarán para que te rindas y salgas de la empresa.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Las preocupaciones innecesarias te impedirán disfrutar de un momento familiar único, porque no volverá. Quieres rendir en todos los roles que desempeñas, pero no puedes. Así que lo mejor que puedes hacer el jerarquizar lo que es prioridad y en ese orden darle protagonismo.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

El dinero llegará a ti de forma inesperada, pues te pagarán un cuota que te adeudan desde hace varios meses. Todo quedará saldado, por lo que tendrás que ahorrar y administrar muy bien esos pesos que tienes en tu cuenta para que te rindan. No caigas en el consumismo.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Has estado nerviosa por tu desempeño laboral, pero recibirás una grata noticia, ya que te renovarán tu contrato de trabajo, lo que dará estabilidad económica por, al menos, el prime trimestre del año. Sigue destacándote y siendo eficiente para que consigas quedarte permanentemente ahí.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

El amor se manifestará de una forma muy peculiar durante este día, por lo que debes estar atenta a las señales que el universo te estará dando para que dejes atrás la soltería. Disfruta de tu día, que la intuición será la que te conduzca hacia la otra punta del hilo rojo.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Un problema que te tiene muy desconcentrada se resolverá gracias a un gran consejo que te dará una amiga que te aprecia mucho y está viendo desde otra perspectiva lo que te atormenta. Pasarás una Navidad en armonía y con mucho equilibrio.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

No rechaces a las personas por su apariencia o modo de hablar, ya que alguna de ellas te puede sorprender y ser quien sea el eslabón que necesitas para tener un buen trabajo o un gran amor. Será quien te dé una gran enseñanza antes de que termine este año.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Procura alejarte de cualquier conflicto que haya a tu alrededor, no tomes partido, ni opines porque esto puede resultar garrafal para ti, te ganarías enemigos gratis y nadie quiere eso en su vida. Deja que cada quien resuelva como pueda, mientras tú solo limítate a ser una observadora más.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

No te detengas en estos momentos porque estás en la recta final de tu meta, vas a lograrlo muy pronto. Hoy tendrás un gran golpe de creatividad y motivación que te impulsará y podrás sentirte satisfecha con lo que estás alcanzando.