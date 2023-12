Los animales de zodiaco chino vivirán cambios con la última Luna cuarto creciente del año

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Una persona muy querida te hará un gran favor que cambiará para bien tus días y que no sabrás cómo agradecerle, aunque la mejor forma de hacer es estar presente para ella en todo momento. También puedes ayudar a otra que lo necesite aunque no la conozcas.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Un descuido o negligencia la pagarás muy caro, porque es posible que acabe en un accidente que acaba con todo lo que con tanto esfuerzo has construido durante todos estos años. Tendrás que comenzar de cero y en medio de un duelo por las pérdidas que puedas tener.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Aunque sientas que estás en el lugar incorrecto porque no logras adaptarte, no dudes en escuchar los consejos de personas que están en tu misma situación, pero sí ha logrado ver la luz de la esperanza. Apóyate en ellos porque es probable que logres salir de esa frustración que te embarga.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Dedicarás una parte de tu dinero a ti y nada te vendría mejor que un cambio de look. Mímate, hazte algunos cariños en el cabello o cómprate ropa que sea de tu gusto, ya que últimamente lo que tienes es regalado. Esto será motivación para tu autoestima, que viene herida.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Por muy cierto que sea eso que estás pensando, lo mejor será que calles para que evites problemas con familiares, especialmente si convives con ellos, porque muchos no ven con buenos las críticas constructivas, sobre todo cuando se trata tema de crianza.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

El amor está muy cerca de ti, pero es necesario que bajes al guardia y te permitas conocer a más personas. No te cierres ante quienes se acercan a mostrarte una parte de ellos para entablar una conversación contigo o hasta quizás una relación más adelante.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Bien dice el dicho: es mejor estar sola, que mal acompañada. Es momento de que concretes esas decisiones que tienes en mente y que en varias ocasiones has verbalizado, pero que solo se han convertido en amenazas. Si vas a terminar, hazlo y sin tanto preaviso.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Pasarás un gran susto de tu vida con un tema de salud, probablemente estés en ascuas durante las fiestas decembrinas, ya que se repetirá un patrón que en pasado te causó dolor. Sin embargo, todo será una falsa alarma y una señal para que te cuides más.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Habrá un cambio en materia laboral que se motivará muchísimo e incidirá directamente en tu desempeño, por lo que serás mucho más productiva. Llamarás la atención de otras personas fuera de tu sitio de trabajo y que estarán encantadas de tenerte como parte de su equipo.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

No te enfrasques en problemas que no son tuyo, tú solo limítate a dar tu opinión, si te la piden y sino, quédate de espectadora, porque hablar de más puede meterte en serios líos antes de fin de año y no sería nada atractivo para la suerte.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Asegura, a veces es mejor tener uno que nada, así que garantiza de que aunque tú o tu pareja tengan a la mano ese documento que necesitan, ya que los dos no podrán hacerlo al mismo tiempo porque el dinero no se los permitirá, ya que saldrán algunos inconvenientes.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

El 2023 ha sido un año avasallante y de mucho éxito para ti. Ciérralo con una gran ofrenda agradecimiento y una obra de caridad con los más necesitados para que toda esa energía buena siga circulando en torno a ti y a quienes son importantes en tu vida.