Lo que debes cambiar antes que acabe el 2023 si quieres tener abundancia el año que viene

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Resistirte a los cambios solo hará que tu frustración se prolongues y no seas capaz de ver lo que el nuevo camino te brinda para ser próspera. Esto es algo inevitable. Debes sacarles provecho a las transformaciones, todo tiene su lado negativo y positivo.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Muchas veces no encuentras soluciones a los conflictos porque te niegas a salir de tu zona de confort, a pensar con creativa y fuera de los parámetros que has construido en tu vida. Cuando fuerzas tus propios límites comienzas a ver que hay un mar de posibilidades afuera.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

No te sumerjas en tus fracasos, es bueno que vivas tu dolor, tu frustración, pero no que te quedes a vivir en ellos. La resiliencia es algo que debes trabajar más para que el venidero año sea mucho más fluido y puedas ver la luz de la esperanza en medio de las calamidades.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Sueles estar dispersas porque eres la reina de la improvisación, como vaya viniendo vas viendo y esa no es la salida a todos los conflictos. Los extremos no son buenos consejeros, así que procura organizarte mejor para que veas cómo te rinden mucho más el tiempo e, incluso, el dinero.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Desconfías demasiado de los demás. Estás un poco obsesionada con las vivencias negativas que han tenido los que están cerca de ti y con base en eso estás siempre a la defensiva. No todos los que se acerca a ti es para hacerte año. Sería bueno que trabajes este aspecto de ti.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Tu perfeccionismo a veces te aísla de tus compañeros de trabajo o estudio, incluso de tu familia, ya que piensas que otros no son capaces de hacer las cosas como tú y, por ende, no aceptas colaboración de alguien, llenándote de responsabilidades porque deseas todo para ti.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Para tomar decisiones acertadas o por lo menos sin que te dejen un “ratón moral” será necesario de que te informes, que tengas varias alternativas de las que puedas escoger y no hacerlo a la primera para salir del paso porque, entonces, te pasarán factura.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Eres una mujer que muchas veces no cumples con tu palabra, y no precisamente con los demás, sino contigo, porque no tienes la voluntad suficiente de comprometerte con tus metas y hacer todo lo posible para alcanzarlas. Sueles sumergirte en excusas que ni tu misma te crees.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

A veces estás muy ensimismada en tu rutina que dejas de lado nutrir las relaciones con tus compañeros, vecinos, familia y pareja. Aprovecha estas festividades para unirte con ellos, expresarles tus sentimientos y demostrar el afecto que se tienen.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

No estás pendiente de tu evolución, de lo que fallas y lo que debes hacer para no repetir. Tu día a día y las preocupaciones te están robando tiempo útil con el que puedes evaluarte reconocer errores y éxitos, que te motiven a continuar y también a ver soluciones.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Eres como un volcán, que acumulas todo para luego soltar de repente. No expresas lo que sientes a tiempo y entonces cuando algo “insignificante” ocurre, sacas lo que tienes guardado sin filtros, ni pensar mediamente lo que deseas expresar, dañando a los demás.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

A veces la perseverancia no es lo tuyo, te rindes a la primera y así no resulta si deseas avanzar rápido hacia tus metas. Deja de rendirte tan rápido, pon un poco más de empeño, de ser necesario sacrifica algunas cosas, pero la recompensa será mejor.