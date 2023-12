El solsticio de invierno traerá sorpresas laborales este 21 de diciembre para 5 signos.

Este jueves 21 de diciembre llegará el invierno a partir de las 21:27 en México y se extenderá hasta el martes 19 de marzo del 2024. Este año el otoño ha durado aproximadamente 89 días y 21 horas. Serán Aries, Cáncer, Libra, Capricornio y Piscis tendrán algunas sorpresas en material laboral.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Con empleo: Tienes un gran capacidad de persuadir y esto es lo que te ha dado ventaja entre tus compañeros de trabajo, porque has logado mucho más rápido los objetivos que mes a mes se traza la empresa. No reveles tu secreto para conquistar al cliente.

Desempleada: El año terminará con una buena propuesta de trabajo, pero tendrás que mantener el silencio porque tienes muchos envidiosos a tu alrededor que sus malas vibras pueden acabar con lso buenos planes que el universo tiene para ti.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Con empleo: Un cliente muy satisfecho con tu trabajo te dará una grata sorpresa antes de Navidad, lo que te alegrará mucho porque será algo que necesitas. Esto será fuente de motivación para ti, para continuar haciéndolo muy bien. Escucha algunas críticas para que mejores.

Desempleada: No dejes que la apatía te aísle, porque tus energías negativas repelerán todas las oportunidades que están por llegar. Solo debes tener un poco más de paciencia porque vas a conseguir lo que tanto necesitas, pero vas a tener que saber pedir.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Con empleo: Iniciarás una etapa de mucho éxito en materia laboral, que influirá positivamente en tus finanzas, pero tendrás que saberla administrar para que no te quedes en cero rápidamente. A menos que cumplas con todas las metas que te has trazado.

Desempleada: Una amiga tiene una grandiosa idea y necesitará para concretarla. No tienes niegues, porque aunque sea algo que no estás acostumbrada a hacer, aprenderás mucho y te dará lecciones de vida, que te ayudarán en otros aspectos.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Con empleo: Una gran colega será quien te recomiende para otro puesto de trabajo con el que mejorarás tus ingresos y te permitirá codearte con otras personalidades de tu rubro. Espera el momento adecuado para renunciar a tu actual empleo.

Desempleada: Una persona influyente te ofrecerá trabajo, pero primero necesitará que hagas “una prueba”, que se tratará de algo muy importante para la empresa, para luego dejarte por fuera. Sé astuta y cobra por tus servicios freelance, no dejes que abusen de ti.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Con empleo: Se vienen algunos cambios porque no están contentos con que alces la voz sobre las situaciones pocos favorables que están viviendo dentro del negocio. Pero eres buena en lo que haces y tu resistencia generará incomodidad. Si no te quieren, que te boten, pero no renuncies a tu dinero.

Desempleada: El año terminará sin cambios en tu situación, pero sí con más esperanzas porque durante las festividades te darán oportunidades para que comiences el 2024 con fuerza y ánimo. Invierno te dará mucha suerte.