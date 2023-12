La Luna cuarto creciente influirá en el dinero y el trabajo para estos signos del 19 al 24 de diciembre

Este martes 19 de diciembre en el firmamento brillará la última Luna cuarto creciente del 2023, dando grandes señales para la vida laboral y financiera de Tauro, Leo, Virgo y Libra, que tendrán que callar los buenos proyectos, confiar en la familia y aprovechar la época de abundancia.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Dinero: Debes pesar seriamente antes de comprometerte con alguien a quien no conoces. No puedes ser tan confianza y menos cuando hay tanto dinero o intereses de por medio. Respáldate y busca asesoría para que no hagas un trato del que después de te puedes arrepentir.

Trabajo Será necesario que guarde para ti esos proyectos o planes que tienes en materia laboral, porque estás rodeada de muchos envidiosos que están dispuestos a acabar con tu felicidad para sentirse plenos. En silencio conseguirás el éxito que te mereces.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Dinero: Aprovecha este momento de bonanza para que ayudes a quienes no tienen los recursos suficientes. No es necesario que deba ser con dinero, pero sí facilítale el camino de una u otra manera con los recursos que ahora tienes en abundancia.

Trabajo: Aprende de todos los fracasos que has tenido en todos tus trabajos, porque esta sabiduría será la que de ventaja con el resto de tus compañeros. Ese es tu plus, pero aún no te has dado cuenta y por eso no lo has puesto en práctica. Serás indetenible.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Dinero: Es el mejor momento para que inviertas o ahorres, no para que compres como loca cualquier cosa. No te dejes ganar por el impulso, mídete. La riqueza está ahora de tu lado, pero esto no durará toda la vida, porque todo es cíclico, así que en algún punto retornarán los tiempos difíciles.

Trabajo: Deja de matarte a incertidumbre por saber si haces bien o no tu trabajo, ya que hasta ahora no te han dicho ni una sola observación. Claramente es evidente de que cumples cabalmente con tus asignaciones y gustan. Ten por seguro que si lo hicieras mal ya te lo hubieran comunicado.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Dinero: El azar estará de tu lado porque lo que no dejes de pasar esta oportunidad de jugar a la lotería o meterte en un sorteo, ya que tienes altas probabilidades de ese dinero invertido se multiplique, que puedas pagar algunas deudas y cubrir gastos.

Trabajo: Noche buena traerá grandes grandes novedades para ti. Uno de tus familiares está al tanto de tu situación, porque lo que te tenderá la mano para avances con el firme compromiso de que retribuyas en un plazo determinado todo lo que hará por ti.