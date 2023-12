La conjunción con Saturno trajo una explosión de suerte en el amor para este 19 y 20 de diciembre

Este fin de semana, la Luna y Saturno estuvieron en conjunción en la constelación de Acuario e influyeron positivamente en el amor, por lo que las mujeres nacidas en Aries, Cáncer, Virgo, Escorpio y Acuario tendrán una nueva oportunidad para amar y ser amadas.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Comenzarás a llamar la atención de esa persona que tanto te gusta. Será tu risa y lo genuina que eres lo que lo atrapará. Quizá te de un poco de temor de empezar de nuevo, pero esta será una nueva y mejor etapa que comenzarás al lado de alguien que te valorará. Si tienes pareja, pues tendrán tiempo para disfrutarse. Se darán esa escapada que se merecen gracias a que ambos han puesto de su parte para fijar límites con el tiempo que le dedican a otros roles que tienen.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Los amigos serán tu mejor apoyo y fuente de motivación durante estos días. Te sientes muy bien en tu soledad y eso es gratificante para tus seres queridos, quienes te han visto sufrir mucho. Será un periodo de mucha calma y reflexión. Si estás con tu “media naranja”, pues él pondrá en su lugar a todas esas personas de sus familia que quieren entrometerse en su relación. Les dejará muy claro que sus críticas destructivas no son bienvenidas. Es posible que corte algunos lazos. No te sientas culpable.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Estás muy errada si piensas que el tren del amor ya se te pasó, porque estás a punto de conocer al hombre que te hará vivir momentos intensos y sublimes. Solo deberá poner de tu parte, salir y tener encuentros con otras personas para incrementar las probabilidades de un romance. Si cuenta con la dicha de tener a tu “alma gemela”, pues no esperes a que pasen momento difíciles para decir cuánto lo amas y lo importante que es para ir. Expresa lo que sientes.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Ve con calma en esto del cortejo y el coqueteo, que si es chico realmente es para ti te sabrá esperar. Date tu puesto, pues no hay prisa para entablar de una vez una relación o tener sexo. Ve a tu ritmo y si él no lo respeta, entonces, no es el correcto. Si cuenta con una pareja, te sorprenderá con una grata noticia que esperan desde hace varias semanas y que cambiará sus vidas significativamente. Se sentirán bendecidos y llenos de mucha alegría.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Alguien del pasado regresará para conquistarte. Aprendió la lección y supo que realmente eres la mujer de su vida. Si aún sientes algo por él, pues no dudes en darte una nueva oportunidad e intentarlo. Ambos han madurado emocionalmente. Pero si estás en pareja, la pasión será la protagonista en estos días, se relajarán y el darán rienda suelta a la imaginación.