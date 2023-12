Dos lluvias de meteoros potenciarán la prosperidad en cada signo antes del 24 de diciembre

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Toda la abundancia llegará a tu hogar siempre y cuando no te involucres en conflictos que no te perteneces. Una cosa es querer ayudar o aconsejar a alguien y otra muy distinta es hacer tuyos esos problemas. La empatía es buena, pero en exceso daña, como todo.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Ten sumo cuidado con todo lo que vayas a botar ahora que estarás haciendo alguna limpieza exhaustiva porque puede ser que algún documento importante termine en el tacho de basura y alguna situación se te complique porque no tienes cómo sustentar tus fundamentos.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

En medio de una confusión vas a toparte con alguien muy especial que se adueñará poco a poco de tu corazón. Las cosas comenzarán a cambiar para mejor. Pero, por ahora, deja fluir todo y que te iga sorprendiendo. No pregones a los cuatro vientos tu felicidad.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

En magia del reencuentro por las fiestas decembrinas, volverás a ver a alguien muy querido. Un grupo de personas que te aman y valoran saben lo que anhelas con toda tu alma y se unirán para cumplir tu más preciado sueño. Serán lágrimas de suprema felicidad.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Ya no tendrás que seguir orando por ese trabajo que anhelas porque será una realidad. Has demostrando que tienes la capacidad, gallardía y empeño para estar en ese cargo que muy pronto será tuyo. No te rindas, sigue demostrando tus habilidades y fortalezas.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

En esta festividades no te compliques por el tema de dónde la pasarán, que si hay o no una invitación formal, entre otros pensamientos negativos que solo le restan magia a este evento tan bonito y mágico que al final del día siempre los une. Que cada quien sea feliz donde desee estar.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Te da miedo que te traicionen y por eso no vives a plenitud cada momento de amor que te llega. Disfrútalo antes de que pase de largo y luego te lamentes. Eres muy valiosa y sería una pena que no veas lo bueno de la vida por andar pensando en lo malo.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Tú serás tu mayor inversión. Gástate tu dinero en conocimiento, viajes y otras cosas que te permiten llegar lejos valiéndote por ti misma, sin la caridad de terceros. Lucha día a día para que sabes buenas recompensas de todos esos episodios de espanto que te da la vida.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Pon en marcha tus planes, porque habrá nuevas oportunidades y nuevos proyectos de la mano de un viejo amigo, quien te aportará gran parte del capital que necesitas para demostrar todo lo que sabes. Esta alianza será inquebrantable, a pesar de que el dinero esté de por medio.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Un acto de suprema bondad hacia un desconocido te será recompensado de la forma más grandiosa que te mereces. Así que vivirás una situación que te pondrá a prueba, tendrás que elegir entre dos acciones, pero la correcta te llevará muy lejos y triunfarás.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Sigue pendiente de tu salud, fíjate mucho en lo que ocurre en tu aparto reproductor, quizá hay un tema relacionado con una infección o un descontrol que finalmente puede influir en peso y, por ende, en tu autoestima. Eres guerrera así que ve sin miedo al médico. Todo saldrá bien.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Tendrás que pedir perdón y morirás de al vergüenza cuando te enteres del gran daño que hiciste, Sin embargo, estarás a tiempo de rectificar, a impedir que las consecuencias pasen a mayores. No pondrás objeción para pedir perdón y sanar corazones.