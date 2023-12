Mercurio retrógrado y las “Gemínidas” cambiarán la vida de 5 signos el 16 y 17 de diciembre

Con tan solo cuatro días de iniciar su fase retrógrada de Mercurio, ya su influencia se comenzará a sentir en los signos de Aries, Tauro, Libra, Sagitario y Acuario, quienes tendrán algunos cambios o entrarán en una etapa de transformación desde este fin de semana, que además, estará influida por la intensidad de la lluvia de estrellas Gemínidas, la más intensa del año.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

No te dejes llevar por el comercio y la temporada navideña, gasta hasta donde puedas y que esto no te haga sentir mal. Puedes recurrir a tu creatividad para sorprender a quienes amas, pues algo creado con tus propias manos tendrá un gran valor para tus seres queridos. Lo importante es que uses este tiempo para seguir agradeciendo, reflexionar sobre lo que avanzaste y lo que te falta por cumplir. No compres algo por impulso porque enero promete retos.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Dedicas mucho tiempo a planificar para que todo salga “perfecto”, pero el universo te tiene un puñado de sorpresas que echarán a bajo esos planes. No se trata de ser improvisada, pero tampoco lanzarte al otro extremo en el que quieres que todo quede como lo deseas. Trata de vivir los instante de tu vida, disfruta de los momentos que van llegan y sobre todo cómo van llegando, pues de lo contrario solo alimentarás una frustración perenne.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

En estos días, tu intuición no te fallará porque podrás ver más allá de las apariencias, descubrirás que no estás errada, que todo lo que sientes es real y poderoso, y te ayudará a comprender algunas situaciones que no entiendes. Además, tomarás las decisiones pertinentes para iniciar un nuevo ciclo en tu vida, tras depurar tu círculo de amistades. Comenzará una etapa un poco complicada para ti.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Aprovecha estos dos días para hacer alguna actividad familiar, convivir con tu pareja en un ambiente festivo dentro de tu propio hogar porque, últimamente, tu trabajo está absorbiendo mucho de tu tiempo y estás descuidando este aspecto de tu vida. Ya tus seres queridos te están reclamando por tus ausencias prolongadas o la poca calidad de minutos que les das. Diviértete con ellos y sigue cultivando buenos recuerdos.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Alguien se aprovechará de tu confianza, de tu bondad para sacarte provecho. Tramará una historia que te conmueva para que, desde tu empatía, le des cobijo, dinero, atención u otra cosa que le interesa y que tú tienes en abundancia. Así que mantente atenta, haz preguntas de control, fíjate en sus gestos y lenguaje corporal y, por supuesto, en tu intuición. Esto puede afectar la seguridad que tienes y luego dejar de creer en otros que realmente sí pueden necesitar de ti.