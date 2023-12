Mercurio retrógrado y la llegada del año nuevo dará fortuna y paz a 5 signos del zodiaco

Mercurio retrógrado llegó por última vez este año desde este miércoles 13 de diciembre y se extenderá hasta el 2 de enero, días en los que será necesario aceptar los acontecimientos como vienen y no tratar de disimularlos o peor aún, ignorarlos.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Tomarás una decisión muy importante por estos días que te traerá mucha paz, será difícil porque renunciarás a algunos aspectos de tu vida, pero será el tiempo quien te dará la razón. La calma llegará paulatinamente. No te apresures, ni impacientes, disfruta de todo este proceso de reflexión que comenzarás a vivir, porque descubrirás algunas de tus fortalezas que tienes oculta y que te servirán para las batallas del mañana.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

El amor siempre ha estado presente en tu vida, pero te cuenta mucho verlo porque estás enfocada en otros asuntos o cualidades de esa persona que te impiden ver el gran tesoro que tienes por delante. Es el momento ideal para que despejes tu mente, te atrevas a observar en todo el sentido de la palabra, solo así podrás valorar a quien tienes en frente y ya no tendrás que tirar la toalla. Las próximas semanas serán de aceptación y reconciliación.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Entrarás en un ciclo importante en tu vida profesional, porque por fin sentirás que avanzas como lo has deseado desde hace algunos años. Esto será gracias a estás enfocada trabajando otros aspectos de ti, en detallar las necesidades que hay para cubrirla desde un punto de vista menos tradicional y así captar la atención de las personas que verdaderamente influyen y toman las decisiones en tu lugar de trabajo. Estarán muy contentos con tu desempeño y esto traerá grandes recompensas.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Entenderás en mensaje que esa persona te hará llegar de forma indirecta. Aunque es algo que no te esperarás y posiblemente te deje en shock, será lo que te dará calma porque ya no estarás colgada por alguien que no te valora, que no tiene tiempo para ti. Con el pasar de los días lo agradecerás, porque te liberarás de muchos tormentos y agobios que han marcado tus días. Busca apoyo en los más cercanos para que cierres este ciclo.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

La comunicación suele ser liberadora para quien habla algún secreto que lo atormenta, y este es tu caso. Con Mercurio retrógrado iniciando, es aconsejable que te desates ese nudo en tu garganta y cuentes lo que te duele o molesta porque de esta forma avanzarás mucho más en tu vida, ya que el callar ha detenido tu paso o lo ha ralentizado significativamente porque los demás tratan de comprender tus actitudes, pero no lo entienden y tampoco saben cómo ayudarte.