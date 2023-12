Relaciones amorosas tóxicas Las mujeres del zodiaco que más caen en relaciones tóxicas y no aprenden de ellas (Foto de RDNE Stock en Pexels)

Las relaciones amorosas pueden ser muy exitosas, así como también bastante complicadas y nocivas, al punto de dañar psicológicamente y muchas veces las personas no son capaces de ver cuáles fueron las fallas o las señales de alerta y vuelven a caer en el error. Por lo general esto está ligado a las inseguridades, traumas de la niñez, miedo a los cambios, falta de autoestima o dependencia emocional.

En el zodiaco, hay algunos signos que a veces suelen ser repetitivos en las relaciones tóxicas, como Tauro, Leo, Virgo, Sagitario y Piscis, aunque es importante aclarar que no significa que necesariamente todas las mujeres nacidas en estas constelaciones están destinadas a estos desenlaces o que las otras son afortunadas porque jamás lo sufrirán.

Lo importante es que sin importar en qué momento del año hayas nacido, es crucial que si te encuentras viviendo esta realidad lo primordial es que estés consciente de que estás en problemas, que lo aceptes, busca ayuda en tu círculo de contención, trata de alejarte y recordarte una y otra vez que eres supremamente poderosa.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Las mujeres de este signo a veces suelen tener una alta dependencia emocional y no son conscientes de esto, por lo que tienden a depender de sus parejas y lo que estas digan o piensen. Necesitan tener constantemente su aprobación para sentirse tranquilas y “amadas” o tomadas en cuenta, entonces se mantienen subordinadas porque no son capaces de creer que tiene potencial, carecen de seguridad en ellas mismas.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Cuando las chicas leo crecen en familias disfuncionales, pues les cuenta bastante relacionarse con parejas que las ayuden a crecer y fortalecer su autoestima. Entonces, repiten una y otra vez esos patrones con los que se formaron, porque lo ven como algo “normal” y no conocen algo más allá de eso, porque miden y compran con base en mala información que han recibido desde niñas. Por eso, tardan en darse cuenta que son las víctimas.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Poner límites es una de los principales defectos por lo que las de Virgo se mantienen y buscan con frecuencia noviazgos donde no tienen un balance, ni libertades. Esto se debe básicamente a que no saben cómo decir “No” a sus parejas, quienes conscientes de esto, se aprovechan para vulnerarlas una y otra vez. Ellas no tienen la capacidad de respetar su autonomía.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Cambiar es uno de los temores más comunes en ellas, ese miedo que le genera la incertidumbre de verse solas o no creer que pueden salir adelante sin la ayuda de su pareja las mantiene unidas a una pareja que las maltrata de muchas formas, especialmente psicológica y económicamente. Como no ven que pueden tener alta capacidades para defenderse solas, mantiene la afirmación de que necesitan de un tercero para subsistir.