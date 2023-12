El tercer fin de semana de diciembre sorprenderá a cada signo con la lección del 2023

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

No pierdas el tiempo con personas que no merecen tener ni tu tiempo, ni tu atención. A veces cuesta cortar esos lazos, pero puedes hacerlo paulatinamente y verás que te librarás de mucha carga emocional que solo te atrasa con sus pensamientos de anclaje.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Date la oportunidad de amar sin temor al fracaso. Recuerda que esto es tan seguro en la vida como la misma muerte. Intenta hacer otras actividades que también te gustan para que conozcas a otras personas interesantes con las que puedes iniciar una relación estable y sana.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Deja de preocuparte tanto por el futuro, porque solo te crea ansiedad por circunstancias que aún no han pasado. Piensa en el futuro inmediato y trabaja en función de eso. Ocúpate en estás viviendo tu presente que es lo único que tienes y de lo puedes tener medianamente el control.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Atrévete de asumir algunos riesgos, claro siempre y cuando sopesando todas las posibilidades que tienes. Has dejado pasar muchas oportunidades porque tienes miedo a perder y luego te has arrepentido cuando viste resultados positivos en otros. Inténtalo.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Aprende a aceptar las críticas constructivas que te hacen las personas que aman, pues te aconsejan basados en situaciones o actitudes de las que muchas veces tú no estás consciente y que puedes corregir o mejorar porque tienes potencial. Cerrarte solo te perjudicará a ti y no a los demás.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Trabaja los celos, pues son las manifestaciones de tus inseguridades. Tienes todas las herramientas para crecer y creer en ti, así será mejor que lo asumas, y si realmente hay motivos para celar constante, pues entonces, estás en el lugar equivocado, porque no te están valorando.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

No dejes de darte un gusto por pensar siempre en resolver asuntos del hogar. Eso no te hará una madre, mujer, hermana o hija egoísta. Recuerda que trabajas arduo para tener estabilidad y vivir como deseas. Comer o comprarte lo que provoca después de cumplir con tus responsabilidades es justo.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Trabaja la procrastinación, porque te está robando mucha energía que puedes emplear para superarte en el ámbito profesional. Analiza qué es lo que lo detona y busca las forma de conseguir una fuente de motivación que te permita hacer sin perder el tiempo.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Debes comprender que cada quien ha formado sus propio núcleo y que el hecho de que no deseen pasar contigo una festividad decembrina, no significa que no te quiere o te está ignorando. Aprende también a hacer tus propias tradiciones y darle calor a tu hogar con los tuyos.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

No te quedes con esas personas que no tienen tiempo para escribir, saludarte, saber de ti, pues esto no es más que falta de interés y no puedes darle importancia a alguien que no te la da. Aplica lo misma técnica y te darás cuenta que notará tu ausencia.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Encuentra una actividad en la que te puedas distraer y desconectar del estrés que te genera el trabajo o las situaciones del negocio o la casa. Que esta sea tu forma de hacer catarsis y buscar tu punto de equilibrio y renovación de energías. Lo agradecerás.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

No le quites el sentido a las circunstancias porque entonces ya no verás realmente su significado e importancia, así como el valor que tiene. Por superfluo que sea, todo tiene su esencia y cuando la minimizas, sencillamente la estás “matando” y dejas de tener empatía por el otro.