Mercurio retrógrado marcará la segunda semana diciembre y esto le deparará a cada signo

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Si sientes que las cosas no te están saliendo como deseas, lo mejor que puedes hacer en una pausa para analizar todo el panorama y replantearte la estrategia para continuar o pensar seriamente en desistir, pero no te aferres al agobio.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Hay un viaje en puerta que te servirá mucho para despejar tu mente de ciertos problemas relacionados con el amor. Te vendrá bien aires puros, donde te distraigas y puedes poner en orden tus ideas y sentimientos. Te ayudará mucho y estarás renovada.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Días en los que sentirás intensamente el amor hacia tu pareja o un amigo que la está pasando mal y necesita de ti. Sabrás valorar lo que te brindan y te sentirás afortunada. Busca un momento propio para agradecerle por tan bonitos sentimientos.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Cuida mucho ti alimentación. Pese a que estamos en época decembrina, cuando suelen haber mas excesos con la comida, pues. deberás poner un poco de tu parte, porque sino te podrá reflejar en tu órgano reproductor y más adelante quizás otros padecimientos peores.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

La comunicación en tu puesto de trabajo fluirá muy bien. Luego de que los ánimos se caldearon, tus superiores entendieron el mensaje, pues ya saben que lo que estaban haciendo no es la mejor forma de conseguir mayor fidelidad por parte de sus empleados.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Tendrás un inconveniente con un tema relacionado con el pago de un trámite de mucha importancia para ti. Pero lograrás salir adelante, pero te tomará un poco más de tiempo y también de dinero. Lo transcendental es que las arcas estarán llenas para salirle al paso.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Frena ese pasado que te está saboteando todo el fuerzo que has estado haciendo para conseguir tus sueños y metas. Ponle límites y si es posible vas a tener que enfrentarte. Debes perder el miedo porque será el mejor arma para que puedas continuar con la frente en alto.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

La inocencia de un pequeño te dará una gran lección de vida que te sorprenderá, ya que no esperas que venga precisamente de alguien tan pequeño, pero es que su alma tan puros y son vicios son capaces de ver y percibir lo que la tuya no. Además, son menos complejas y más abiertas.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Préstale atención a la intuición porque salvará de caer en la trampa de una estafa que busca quedarse con tus datos, posiblemente para chantajearte o quitarle dinero a las personas que tienes de contactos en tu celular. No contestes llamadas de otros países y mensajes que te invite a entrar a un enlace.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Analiza muy bien qué te pasa con esa persona, por qué te molestan tanto sus actitudes, pues es muy seguro que sea un reflejo o una sombra de ti que debes trabajar. Aprovecha estos días vacaciones o descanso para pensar un poco en qué te detona esos sentimientos.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Es hora de que realmente te sinceres y manifiestes lo que sientes, sabes que vas a lastimar, pero no puedes seguir alimentando una unión o sentimientos ajenos cuando ya quieres terminar, y no precisamente porque no ames, sino porque sabes que esa relación no tiene futro.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Debes propiciar más la comunicación con personas del pasado que te tendieron la mano en los momentos más difíciles de tu vida. Ellos necesitan conversar contigo, saber de ti y de ti familia a la que ellos tanto aman. Procura que las llamadas sean con mayor frecuencia.