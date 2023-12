La Luna nueva traerá malas noticias a estos signos del zodiaco

Este martes 12 de diciembre será la última luna nueva del año y será bajo la constelación de Ofiuco, por lo que tendrá una influencia negativa en Aries, Tauro, Virgo, Sagitario y Piscis.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Habrá un gran malentendido que crecerá a niveles preocupante y posiblemente termine en una pelea de golpes porque sencillamente no sabrán canalizar la rabia y los sentimientos de frustración. Lo mejor será que tomes distancia y no te involucre con ninguno de los dos bandos porque entonces la situación se comenzará a complicar para ti y recibirás el nuevo año con mal pie. Apela por el entendimiento y también piensa más en ti y tus intereses.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Las oportunidades muchas veces solo llegan una sola vez en la vida, por esa razón debes siempre prever cualquier inconveniente, pero sueles ser confiada y tendrás solo un chance para que demostrar todo el potencial que tienes. Sin embargo, llegarás tarde, por diversos motivos y tendrás que decirle adiós a ese tren que va hacia el éxito. Toma las previsiones correspondientes si deseas cambiar el rumbo de las cosas.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

No hagas muchos planes, porque en tu trabajo no están dispuestos a darte esos días de permiso o vacaciones que tramitarás, ya que te pasaran factura por algunos comentarios que hiciste sobre tu situación laboral y algunos derechos que piensas que te vulneran. Te harán la vida de cuadritos, ya no eres muy grata, pero tampoco están dispuestos a botarte porque no desean darte lo que te corresponde. Vienen días muy duros e intensos en tu trabajo.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

No dejes para última hora algunos trámites porque los problemas burocráticos llegan uno detrás del otro y complicarán la semana, incluso podrían repercutir en varios ámbitos de tu vida que dependen de ese documento que debes actualizar. No te confíes es lo que te dicen los demás. Investiga por tu cuenta para que te cerciores de que las situaciones se dan de esa forma. Así vas a segura y con tiempo de ventaja que te permitirá maniobrar en el caso de que algo salga mal.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Una persona de tu pasado regresará para desestabilizar todo lo que sientes por tu pareja. Vas a empezar a cuestionarte sobre lo que sientes y si deseas seguir en la relación. Es posible que caigas en al tentación de un beso, de una caricia. Pero todo saldrá a la luz y el panorama se te complicará. Es probable que te quedes sola, por estar deslumbrada por un sentimiento que no sabes qué tan solido es. Te tocará pedir disculpas y sincerar lo que sientes.