El consejo que debes seguir para entrar con buena suerte en Mercurio retrógrado

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

La red de contactos es muy importante, especialmente, en el ámbito laboral, es por esto que debes cuidar todas las relaciones que haces porque estas puedes ayudarte a conseguir mejores opciones de empleo, con algún inconveniente, una asesoría y más.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Si quieres que la buena suerte en el amor te acompañe durante este proceso, pues será necesario que tú y tu pareja tracen metas juntos, que compartan objetivos, ya que es una forma de andar juntos trabajando para algo de los dos. Afianza los sentimientos y la relación.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Será necesario que vivas justo con lo que tienes, que sepas administrar todos tus ingresos y egresos, pero sobre todo que evites endeudarte con cosas de poca importancia porque sino será complicado que te levantes en el primer mes del venidero año.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Para que la prosperidad llegue debes tomar de la mano a la proactividad, toma la iniciativa en proyectos y busca oportunidades para destacarte. De esta forma tendrás garantizado de que alguien se fijará en tus acciones y tendrás más oportunidades de crecer.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Si deseas que Cupido te fleche, pues debes hacer una tarea importante y trascendental: conocerte muy bien, detectar cuáles han sido tus fallas en las relaciones pasadas, cómo has cambiado, qué has mejorado, qué te falta por hacer, cuáles son tus prioridades, qué no estás dispuesta a negociar, y más.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Para conseguir un empleo que realmente llene tus expectativas y simplemente que tengas uno, pues tendrás que dedicar una parte de tu tiempo en adquirir o mejorar habilidades que sean trascendentales en el rubro en el que tienes tus mayores fortalezas. Actualízate.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Reflexiona sobre relaciones anteriores para entender lo que realmente necesitas y deseas en una pareja. Al identificar esto vas tener más claro el panorama para saber cuáles son tus límites en el terreno amoroso y cómo hacerlos saber.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Aunque no lo creas o te cueste trabajo ser un poco disciplinada en este asunto, tener un presupuesto de tus finanzas hará que el dinero te rinda. La organización es la clave para avanzar. Identifica tus ingresos, gastos y también las necesidades que tienes, fija un plazo para saldarlas.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Aunque vivas en pareja siempre es necesario que cada uno tenga su propio espacio y tiempo para hacer lo que quieran, pero sin que esto trastoque los acuerdos que tienen juntos. Esto fortalece el respeto y la confianza que hay entre ustedes.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Proyéctate, define cuáles son tus metas a nivel laboral, hasta dónde quieres llegar, qué debes hacer y qué tiempo podría tomarte, porque sin tener un destino claro hacia dónde partir, pues siempre te quedarás en el mismo sitio.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Cuando la intuición llama es porque realmente hay algo que no estás percibiendo conscientemente, pero que sí está sucediendo o todo parece indicar que sí pasará, es por esto que hay que dejarse guiar sin caer en las exageraciones. Solo ver qué puedes descubrir durante todo este viaje.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

No hay que estar unidos todo el tiempo para entender que se tiene a un buen amigo. Desde la distancia y el tiempo se pueden cosechar verdaderos hermanos de la vida con los que sabes que puedes contar en las buenas, las malas y las regulares.