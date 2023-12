¿Tienes poco espacio? Ideas de decoración para árboles de Navidad pequeñitos, se verán hermosos

Tener poco espacio en casa no es una limitante para disfrutar de las fiestas con estas ideas de decoración para árboles de Navidad pequeñitos.

Porque sí, puedes acomodar el pino navideño de una manera delicada, elegante y minimalista que contagie de alegría tu hogar, sin hacer demasiadas modificaciones en la estructura que necesitas para tu cotidianidad. Te decimos cómo.

Ideas de decoración para árboles de Navidad pequeñitos

Pino en maceta

De acuerdo con Glamour, esta es una idea no solo muy útil para aprovechar espacio, enriquecer el jardín y ser más ecológicas, sino también ¡ahorrar costos! Solo deberás plantar un pino pequeño en una maceta y agregarle adornos de época de tu preferencia.

Después de diciembre lo puedes replantar en una zona boscosa para que siga creciendo sin problemas, o bien, buscar uno artificial si es lo que prefieres. No te olvides de adaptar el tamaño de los adornos al del pino.

Árbol en pared

Pero si no tienes muchos centímetros de margen, entonces las paredes son un gran lienzo en blanco que puedes aprovechar. Ya sea con tubos PVC, discos que no uses, cartones u otros materiales reciclados, puedes construir tu propio árbol de una manera tanto única como original. Los troncos y las ramas caídas también pueden ser útiles y es una manera muy bonita de darles segunda vida.

Colgante

Por último, entre las ideas de decoración para árboles de Navidad pequeñitos esta es una de las que más cautiva a las mujeres creativas y virtuosas, pues requiere un poco más de esfuerzo. Opta por unas esferas colgantes que le den el toque innovador y cool a tu sala con hilo transparente, utilizando varios pisos de guirnaldas pequeñas o medianas para hacer la circunferencia del pino.