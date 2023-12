Ellas son las mujeres del zodiaco más astutas para los negocios.

Estas mujeres huelen a kilómetros una oportunidad de negocios y no la dejan pasar. Les sacan provecho a todo, por eso es que son impresionantes con los números y las estrategias. Ellas son: Géminis, Virgo, Escorpio, Capricornio y Acuario.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Las habilidades que tienen para la comunicación es una de las grandes fortalezas que las mujeres de este signo usan para iniciar y concretar buenos negocios. Siempre buscan hacer una sólida red de contacto, que pocas veces se niega a un favor para ellas, ya que son muy empáticas, solidarias y serviciales. Además, son muy autosuficientes, por lo que pocas veces tienden a pedir ayuda. Ver oportunidades en donde otros aún encuentran problemas y por eso es su visión de comercio.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Ellas siempre están enfocadas en los detalles, lo que hace que sean muy meticulosas en los temas de comercio. Su éxito radica en que no hay espacio para las imperfecciones y es lo que todo cliente busca. Además, les encantan que cada cosa sea hecha con absoluto esmero para que salgan bien. No dejan nada a medias, hasta no acabar no están satisfechas. A esto se le suma que analizan su entorno para hallar alguna posibilidad de la que se puedan valer para producir dinero sin lastimar a otros.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Las mujeres de Escorpio son determinantes, cuando se centran en un proyecto no lo abandonan. Planean todas las estrategias posibles para llegar por varios caminos al mismo objetivo que se trazan. Tienen mucho atino para escoger a las personas que las acompañaran en los procesos relacionados con las finanzas. Son un poco desconfiadas, pero esto las ha salvado de caer en trampas de gente inescrupulosas. No dudan en compartir su clave de éxito.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Suelen tener la autoestima muy alta. Van por la vida con una seguridad avasallante, que además de imponerse a donde llegan, también generan mucha confianza en los demás y esta es una de las razones por las que siempre la buscan para concretar alianzas comerciales o asesorías. Una de sus cualidades que las lleva a lograr sus metas es la disciplina y la constancia con la que hacen sus labores. No desmayan, aunque el camino a la cima esté lleno de obstáculos.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Ellas son innovadoras y tienen la creatividad a flor de piel, por eso pueden hacer castillos con cualquier cosa que tenga a la mano. Tienen en el poder de transformar algo simple y sencillo, en estupendo y maravilloso. Van un paso adelante. Saben cómo negociar y apelan al buen humor y la empatía para captar la atención de los potenciales clientes o inversionistas. Saben reconocer quiénes tienen el poder y cómo llegarle derecho a su razón.