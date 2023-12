El consejo que debes seguir el 2 y 3 de diciembre si quieres potenciar tu suerte laboral

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Define un objetivo en la búsqueda de empleo, empezando por lo más primordial, es decir, enfocarte en conseguir un empleo relacionado con tu perfil académico, laboral y profesional; luego, otro que esté enfocado a tus destrezas; y otro, que sería el plan de emergencia, en el que sería cualquier vacante.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

A veces el ambiente en el lugar de trabajo no es el más armonioso, pero si centrar toda tu atención en mantener una actitud positiva, en ignorar comentarios tendenciosos y buscar siempre lo mejor entre lo negativo, verás cómo dejará de molestarte lo que suceda, porque estarás muy enfocada en lo tuyo.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Si te quedaste sin trabajo, las redes sociales son una gran herramienta que puedes usar a tu favor. No dudes en tener una participación activa en LinkedIn para que los reclutadores te vean, sepas que estás ahí. También estarías al día sobre lo que ellos están buscando y sus necesidades.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Pon mucha atención en las necesidades que va teniendo la industria en la que te desenvuelves, mantente actualizada, apóyate en la tecnología y procura mejor cada día lo que ya existe en tu entorno, y de esta forma lograrás destacarte, atraer la buena suerte.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Equilibra tu trabajo y tu hogar, esto no significa que no dejes tus problemas en donde se origen porque es imposible. Pero sí trata, en la medida de lo posible, de no quitarte tiempo de calidad en ninguno de los roles que cumples, procura que haya un balance entre ellos.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Fortalece las relaciones con tus excompañeros de trabajo, si estas sin empleo. Procura intercambiar experiencia con colegas o empleados del rubro porque esto te permitirá saber cómo está el mercado en materia de contratación y cómo insertarte de acuerdo a tus herramientas.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Para mejorar será necesario que te evalúes, y una forma es pedirles a tus compañeros que te hagan críticas constructivas que te permitan identificar esas fallas que no ves tú misma. También puedes decirles a tus superiores, así vas modificando, ensayando, errando y corrigiendo.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Eres una marca, que no se te olvide y al igual que cualquier otra te debes comercializar y promocionar muy bien si deseas que el consumidor, en este caso las empresas, se fijen en ti y te “compren”. Invierte tiempo en crearla basada en tus conocimientos, compártelos y date a conocer en las redes sociales.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Organízate, especialmente con tu tiempo, porque esto es muy valioso y es un recurso limitado, del que además desconocer cuánto durará. Entonces, lleva un orden para hacer sus actividades, utiliza la agenda, ponte metas en cuanto a la duración de lo que harás.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Encontrar una vacante puede convertirse en un episodio muy rudo de tu vida, pero no aún así busca alguna fuente de motivación para no deprimirte. También puedes explorar tus dotes, porque ellos pueden ser tu tabla de salvación, incluso, convertirte en una potencial emprendedora.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Aunque te desempeñes en un ambiente mucho más físico, no descartes trabaja desde el hogar, en remoto. Es una alternativa a la que puedes recurrir mientras consigues algo que te ajuste más a lo que deseas. Lo importante es que no dejes de percibir dinero para cubrir tus responsabilidades.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Toma la iniciativa. Los jefes adoran este tipo de conductas de sus empleados, pues saben que no eres de las que hay que indicarle todo lo que deben hacer porque no son ni proactivas, ni dinámicas. Claro, siempre fijando límites para evitar que quieran abusar de tu voluntad.