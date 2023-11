Este 27, 28, 29 y 30 cinco signos tendrán un golpe de suerte en el dinero por la Luna llena

Desde el anochecer de este lunes 27 de noviembre, la Luna llena aparecerá con todo su esplendor y permanecerá hasta el amanecer, lo que dará una gran ventaja económica a Aries, Géminis, Virgo, Sagitario y Acuario.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Te saldrá una oportunidad de oro en cuanto a trabajo se refiere, pero tendrás que salir de tu zona de confort y, posiblemente, eso implique mudarte de donde estás. Sin embargo, este desplazamiento te será muy beneficioso porque el incremento en tu salario será mucho mayor del que se hablará inicialmente. Tendrás cubierto todos tus gastos, por lo que el dinero de tu salario quedará líquido para ti. Será buen pensar en cómo invertirlo.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Aprovecha este momento porque hay buenas ofertas en el mercado y podrás renovar ciertos espacios de tu hogar o negocio a precio mucho más bajo que en otras épocas del año, por lo que el presupuesto que tienes para esto lo podrás aprovechar para adquirir algo extra que no está contemplado en los planes. Quedarás satisfecha con la compra y cómo quedará ese lugar. Las energías en el ambiente se purificarán.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

El trabajo duro y con ahínco será recompensado con muchas referencias. Quizá con la labor inicial no obtengas gran cantidad de dinero, pero serás recomendada ante buenos clientes, será la mejor publicidad que hayas tenido este año, porque estarás muy ocupada laborando. Recibirás el nuevo año con buen empleo y dinero para solventar gastos. Tu nombre comenzará a sonar cada vez más en el rubro en el que te desenvuelves.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Comenzarás a cosechar todo lo invertido desde inicio del año. La paciencia con la que has actuado te rendirá frutos porque tendrás una excelente solvencia, ya que tu disciplina te dará buena suerte en tus ganancias. Vas a recibir el doble de lo que invertiste, y si sigues con esta práctica, el dinero será constante y sonante y no te preocuparás por el austero enero, en el que la mayoría de las personas cercanas a ti tiene dificultades económicas.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Es un buen momento invertir en publicidad en tu negocio o emprendimiento, ya que tus potenciales clientes tienen liquidez monetaria. No te subestimes, realmente tienes el poder de hacer mucho más de los has concretado hasta ahora, solo necesitas creer un poco más en ti y también arriesgarte, claro, no significa que debe hacerse con grandes sumas de dinero, pero sí soltar, si no lo haces no puedes pretender que la bonanza llegue a ti como deseas. Es un toma y dame.