Los números que potenciarán la suerte en el dinero la primera quincena de diciembre

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Una salida durante estos días te caerá muy bien para drenar todo el estrés que te tiene alejada incluso de ti misma. Vas a recargar las energías positivas y regresarás renovada, especialmente, motivada para hacer actividades que hoy te cuestan hacer. Número de la suerte: 73.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Deberás aceptar que te enamoraste del hombre equivocado. Vas a tener que cerrarle esa puerta al corazón porque no hay cabida para que este amor prospere, porque si se concreta, sería con base en la infelicidad de otra persona inocente. Desiste por amor propio, mereces a alguien libre. Número de la suerte: 88.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

No alargues más ese asunto al que debes ponerle fin o límites. Hazlo antes que sea tarde y se involucren cada vez más y más factores que te compliquen el panorama y termines perdiendo todo. Una vez que lo hagas sentirás mucha libertad y más ganas de seguir adelante, y de una mejor manera. Número de la suerte: 16.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

No permitas que el pesimismo se instale en tu vida porque han pasado cosas que no han salido como querías. Mira el lado positivo de cada situación y aférrate a eso. Te darás cuenta que teniendo ese tipo de pensamiento atraerás mejores oportunidades. Número de la suerte: 04.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Aunque piensas que tienes algo atractivo, pues será un hombre te confesará lo que siente por ti, pues ha visto tu belleza y singularidad que te hacen muy atractiva, pero que tú subestimas. Date una oportunidad de amar bonito, porque ambos se lo merecen. Número de la suerte: 55.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

Serán días para empezar a hacer pequeños cambios en tu rutina e incorporar nuevos hábitos que te permitan mejorar tu apariencia, así como tu salud. Acaba con el sedentarismo, tus piernas y corazón serán los más agradecidos. Número de la suerte: 30.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Las cuentas claras conservan las amistades, por eso no des nada por sentado y basado en la confianza cuando dinero de por medio. Respalda todo, comparte estados de cuenta y usa boletas para indicar la transparencia con la que estás actuando aunque nadie te lo pida. Número de la suerte: 64.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Estarás un poco triste porque este mes te trae buenos recuerdos del pasado, pero es una etapa que añoras demasiado. Busca la felicidad en el presente, no dejes de gozar cada instante que tengas en la vida, porque solo es hoy y ahora. Construye recuerdos. Número de la suerte: 99.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

No estás durmiendo bien, sueles distraerte mucho con el celular y ya esto no puede seguir. Dale pausa y vete a la cama aunque no tengas sueños. Debes hacerte un hábito porque te estás cansando muy rápido y tu memoria no te está respondiendo como lo deseas. Número de la suerte: 07.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Si tienes algunos días de vacaciones pendientes, tómalos lo antes posible para que disfrutes al máximo estas Navidades, sin el compromiso de tener que responderle a alguien. Así tendrás la disponibilidad al 100% para hacer lo que te plazca, dentro de los límites permitidos. Número de la suerte: 68.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Deja de gastar dinero en cosas que no son prioridades porque la época de bonaza tiene caducidad. Guarda, invierte, compra lo que necesites de verdad y solo date un buen gusto. Así el dinero te rendirá más y estarás listas para afrontar a poca fortuna. Número de la suerte: 41.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Estás callando demasiado todo eso que te molesta, pero deberás decirlo porque explotar y sacudir todo con tu verborrea no será la solución más ideal para esto. Con asertividad y disposición plantea tus disgustos y lo que espera, ya verás como te sentirás mejor. Número de la suerte: 29.