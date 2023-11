Noviembre se despide con una racha de mala suerte para 5 signos del zodiaco

En su ocaso, noviembre le pasará factura cinco signos, por lo que habrá duelo, peleas, pérdida de dinero y más, por lo que lo ideal es que se aproveche la Luna llena del 27 de noviembre para hacer un ritual de purificación energética.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Todo llega a su fin y vendrán días de mucho dolor. Te sentirás rota por dentro, las esperanzas se esfumarán. Los momentos que vienen serán bastante complicados, sobre todo porque la ausencia no te perdonará. Quizá estarás tan impactada que, al inicio, será increíble todo lo que vivirás, pero el mismo tiempo te restregará la realidad de una forma muy cruel. Busca ayuda, habla, porque no estás sola, quienes un gran grupo de contención a tu lado.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Tendrás un impase muy fuerte con un compañero de trabajo que tornará el ambiente laboral bastante tenso y afectará tu desempeño. No lograrás concentrarte por estar concentrada en la rabia que él te hará pasar. Cuida bien lo que haces porque puedes cometer un error garrafal que sería “la cereza del pastel”. Actúa con cautela, no comentes con el resto del equipo lo que sientes, porque se puede tergiversar y salir de control, entonces, las situación se complicará aún más.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

El estrés definitivamente se instaló en tu vida y no hay forma de que puedas deshacerte de él, aunque tampoco estás haciendo mucho para libertarte. Sin embargo, tendrás que poner un alto porque tu salud está en riesgo. Tu corazón y estómago son los que más están sufriendo, sin contar que tu cerebro ya no aguanta tanta presión y sobre exigencia. El estado de alerta constante ocasionará que comiences a olvidar compromisos, no tengas fuerzas y no toleres algunos alimentos.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Por andar apurada, perderás una importante cantidad de dinero. Cuando hagas transacciones bancarias debes estar con todos tus sentidos activos para evitar que haya equivocaciones, especialmente, cuando estás en tiempo de austeridad. Lo más triste es que ese dinero no lo recuperarás y tendrás que endeudarte para reponerlo, un imprevisto que te complicará la existencia antes de que inicie el último mes del año.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Descubrirás que tu pareja no es quien dice ser. Todas sus mentiras quedarán al descubierto por un simple descuido. Peleas, desconfianza y rabia será lo que tendrás en lo que resta del mes. Tendrás que reflexionar si realmente vale la pena quedarse o intentar pasar la página, porque lo que sucederá, especialmente, el 27 de noviembre con la Luna llena marcará tu vida. Reflexiona, analiza y actúa de acuerdo con tu razón.