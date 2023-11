Noviembre y la llegada de la Luna Llena atraerá la suerte y el dinero en el trabajo para 3 signos del 24 al 27

Cambios, transformaciones, el inicio de nuevos proyectos, eso es lo que traerá la Luna Llena de noviembre al Universo.

Este plenilunio le dará paso a la época más prospera del año, diciembre y con ella a las energías mas poderosas y positivas para cerrar ciclos e iniciar proyectos con éxito.

Aries, Sagitario y Escorpio serán los 3 signos que recibirán toda la fuerza para movilizarse y lograr la abundancia que les permitirá avanzar hacia un futuro de prosperidad y mucho amor por lo que hacen.

Aries

La actitud positiva y la pasión con la que estás llevando adelante cada proyecto, te hace estar en un lugar privilegiado en el plano profesional. En algunos momentos tienes que armarte de paciencia, en otros movilizarte para que las cosas salgan en su debido momento y esa determinación y firmeza en las decisiones es lo que te ha llevado a tener en tus manos esa abundancia de la que hoy gozas. Sigue enfocada para que culmines este año y empieces el 2024 con éxito y mucha prosperidad.

Sagitario

Te costaba entender que necesitabas un cambio en el plano laboral y llegó esta oportunidad donde no te imaginaste que las cosas marcharían muy bien. Te valoran, saben que eres una profesional de primera y que en tan poco tiempo has logrado levantar esos negocios que estaban estancados. Las estrategias y los movimientos financieros que están haciendo son muy positivos y te van a traer la abundancia por la que tanto trabajas para ayudar a tu familia a salir adelante. No desmayes si te ponen obstáculos, tu enfréntalos y avanza.

Escorpio

Tu fuerza de voluntad y determinación te han llevado a ocupar un puesto importante en el plano profesional. Debes seguir enfocada en cada reto que te propongan y cada paso que vas a dar, evalúalo para que pises firme y el éxito esté de tu lado. No permitas que las habladurías y la envidia de otros te desconcentren; por el contrario déjalas pasar porque así te darán cuenta quienes quieren avanzar contigo y quienes solo esperan tu fracaso porque así estarás clara como vencer en la adversidad.