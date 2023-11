Lo que debe cambiar cada signo si desea tener bonanza antes del 30 de noviembre.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Si deseas que todo comience a mejorar en tu vida, pues tendrás que dejar de compararte con otras personas como lo haces constantemente. Antes del 30 trata de mejorar este defecto porque acaba con tu autoestima y seguridad. Debes centrar tu atención a tu progreso. Cada quien lo hace en su tiempo.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Quedarte solo con la información que tienes ahora no te hará más competitiva y por, ende, las buenas oportunidades pasarán de largo. Así que ponte a trabajar en cosechar conocimientos, actualizarte en lo que haces para que te conviertas en atractiva para el mercado.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Resistir al cambio solo hará que no veas cosas buenas que puedes tomar para seguir creciendo. El cambio es constante en la vida y debes aprender a adaptarte para que cada vez se haga más fácil este proceso y puedas disfrutar de cada etapa que enfrentas.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Quizá hay muchas situaciones que están haciendo mella en tu confianza y seguridad. Es importante que antes de que acabe el mes identifique qué es para que trabajes en ello y puedas recuperarla, porque si tú no confías en ti no puedes esperar que los demás lo hagan.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Es normal que se sienta miedo a fracasar, pero dejar que te invada solo hará cerrarle la puerta a la riqueza y fortuna, porque el éxito está cimentado precisamente en los fallos, de los que se aprende como una una forma de cómo no hacer algo.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Procrastinar, definitivamente esto debe cambiar en tu rutina porque es un repelente de la fortuna, ya que el estar aplazando constantemente las actividades y responsabilidades no hará que se vaya, además de que terminas perdiendo el tiempo y las oportunidades.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

No aprender de los errores. Que los cometas una vez está bien, quizá hasta dos veces, pero que constantemente te “tropieces con la misma piedra”, solo habla de que no prestas atención a lo que estás haciendo mal y esto te lleva a repetirlos, impidiendo que se pueda confiar en ti.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

No estás estableciendo prioridades y esto hace que no tengas un norte definido para centrar toda tu atención y esfuerzo. Por supuesto, pierdes el tiempo es circunstancias y momentos que no lo ameritan, dejando de lado los temas principales y de mayor interés.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Puedes estar muy ocupada o cargada de trabajo, pero no debes descuidar tu apariencia y tu salud, tanto física como mental, porque esto te dará mayo seguridad y confianza en ti, también de proyectarás lo que tienes adentro. Pero si te descuidas, pues no atraerás algo positivo a ti.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Tienes que delegar, buscar apoyo. Aunque seas muy buena en lo que haces no tienes la capacidad para hacerlo todo. Además, esto también refleja que eres incapaz de ver el potencial que otros también tienen y que puede servir para el crecimiento de ambos si hacen el trabajo en conjunto.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

A veces no eres honesta contigo y estás en constante construcción, así que hacer sobre bases poco sólidas será contraproducente para que surjas o que la bonanza llegue a tu vida como tanto lo deseas. No te mientas y aceptas esas sombras de ti que no te gustan.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

No planificar es parte de los errores que cometes a diario y le das cabida a la improvisación, que no es que esté mal, pero se convierte en un defecto cuando se hace constante. Comienza a programar lo que debes hacer estos días y verás cómo todo comenzará a cambiar par mejor.