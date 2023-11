La lluvia de meteoritos dejará lecciones a 5 signos del zodiaco chino del 23 al 30 de noviembre

Desde el 13 de noviembre la lluvia de estrellas Oriónidas están dando función en el firmamento, un espectáculo que se extenderá hasta el 6 de diciembre, pero que este 28 de noviembre alcanzará su tasa máxima cerca delas 2:00 am en Ciudad de México.

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Hay una situación macro que te arropará, pero de la que tendrás que aprender no tomártela a pecho, al punto de que te irrite, te consuma y desestabilice, pues no será algo que podrás controlar, ni mucho menos solucionar, así que aprenderás a soltar, a quedarte con lo que te hace bien o te enseña. Si es posible a vas a tener que depurar tus amistades y las redes sociales.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

La vida es para disfrutarla, aun en sus de dificultades, por esto tienes que aprender que no tienes que encontrarle un sentido, sino cuál es el propósito en tu paso por ella. Qué es lo que deseas hacer, hasta dónde quieres llegar. No hace falta que sea algo que trascienda a las masas, o que cambie al mundo entero, basta con que transforme tu vida y que estés a gusto con ella.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Los demás creen en ti, no tienes que por qué sabotearte. Trabaja para borrar de tu mente a esa “impostora” que busca dejarte por fuera de todo y lucha por minimizarte, cuando los que están afuera saben que tienes un gran potencial. A lo que te aferres más a tus fortalezas, te hagas más conscientes de ellas, tu empoderamiento será fenomenal y no habrá quien te logre detenerte.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

En las desgracias no solo se sufre, también se aprende. Esto sucede cuando tienes la capacidad de levantarte y mirar de frente todo lo que ha ocurrido, sin miedo a lastimarte o herir porque ya no hay temores. Con esto ganarás más seguridad en ti y no perderás el tiempo repitiendo de nuevo los errores, pues aunque vuelvas a estar es una situación similar, sabrás cómo salir.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

El éxito no está ligado con edad. Que tus años no te definan, pues muchas veces te dejas llevar por lo que la sociedad espera, pero la realidad es que el triunfo llega cuando has aprendido lo suficiente y ves oportunidades donde otros ven problemas y, amiga, esto puede ser a los 19 años como a las 66, sin importar si estás soltera, casada, con hijos o sin ellos.