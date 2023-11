Lluvia de meteoritos monocerótidas estallará la suerte de cada signo antes del 26 de noviembre

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Es momento ideal para depurar tu círculo social y quedarte con quienes realmente te aporte a tu vida, te edifiquen como mujer y te quieran desinteresadamente, ya que no estás para juegos, ni ser la tonta. Estás viviendo un proceso de mucha claridad mental.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Hay un aumento en tu salario o recibirás una bonificación por tu excelente trabajo. Además, te tomarán en cuenta para un proyecto muy ambicioso, pues reúnes todas las cualidades necesarias para ocupar ese puesto que otros anhelan. Es época de bonanza, pero debes ser paciente.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Hay un gran entendimiento con tu pareja con quien tendrán mayo afinidad y se deberá a que estás dejando atrás todo ese pasado tormentoso que siempre ha estado en medio de los dos, entorpeciendo la relación. Valorarás cada detalle que ahora te molestan.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Ya los problemas no serán un dolor de cabeza para ti porque estás entrando en una etapa de mucha resiliencia en la que vas a quitarle mucho peso y de esta forma encontrarás las soluciones o, sencillamente, no se te mortificarás más y dejarás de lado para seguir.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Todos los planes que tienes para estos días se darán perfectamente y se deberá a la organización que tienes. Eres muy previsiva y esto es un gran punto a tu favor, así que pocas cosas podrán tomarte por sorpresa y, aún así, ya sabes cómo hacerle frente a la adversidad.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Disfrutarás de una amena conversación con una persona de tu pasado que llegará para sacarte de tu rutina. Es posible que para esto tengas que hacer unos sacrificios, pero los valdrá porque pasarás unos minutos muy relajantes, sin teléfono, sin apuros ni estrés.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Un hombre en tu entorno está muy interesado en ti e iniciará una conversación muy interesante contigo, por lo que quedarás cautivada al instante. Jamás has pensado que él pudiera ser tan atractivo. Te conquistará desde la mente y esto crecerá muy rápido.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

La intuición te guiará hacia la oportunidad perfecta para concretes un negocio muy rentable, que te permitirá tener una entrada extra de dinero y multiplicar lo poco que tienes hasta ahora. Deberás ser muy disciplinada y paciente para ver los resultados.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Un familiar te alertará sobre una transacción bancaria peligrosa. Te salvará en el último momento, por lo que no perderás el dinero que tienes allí, ni tampoco te meterás en aprietos, ya que conseguirás la forma de hacer de forma segura esa transferencia.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

En medio de una gran “tormenta” que vives vas a conseguir mucha empatía por parte de personas cercanas. Con esta circunstancia te darás cuenta con quiénes puedes contar verdaderamente, a quiénes les importa y a quienes debes execrar de tu vida.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Uno de estos días deberás emplearlo para desconectarte por completo de redes o teléfonos para que descanses como mereces y recargues las energías que te faltan. Este equipo está siendo un gran distractor y no te permite irte a dormir para relajarte.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Algún evento no saldrá como lo esperas, quizá sea “catastrófico”, pero en realidad será muy conveniente para ti, solo que en ese momento no lo verás de esa forma. No te desesperes, siéntate y deja que sea el tiempo que te diga cuándo actuar.