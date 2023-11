Estos son los signos que están destinados al fracaso en el matrimonio

Formar un hogar al lado de la persona que amas es una de los episodios más emocionantes de la vida. Se trata de buscar a alguien con afinidades, con quien te sientas a gusto a pesar de sus defectos. Esa compatibilidad también está influenciada con los signos del zodiaco. Es por esto que muchas veces, a pesar del sentimiento, sencillamente hay diferencias zodiacales que sencillamente terminan por “matar” el amor. Estos son los signos que tienen mayores probabilidades de fracasar en el matrimonio.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Cuando una de las parejas pertenece a este signo, las cosas podrían complicarse un poco en el terreno matrimonial, pues los nacidos bajo esta constelación suelen ser demasiado impulsivos, lo que constantemente trae discusiones, ya que no medita los pro y contra al momento de hacer o decir algo. Entonces, toman riesgos innecesarios o caen en comentarios ofensivos. A esto se le suma que les encantan las emociones fuertes, así que no sería descabellado que le guste, de vez en cuando, ser infiel para sentir la adrenalina.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Estas personas soy les encantan experimentar y no contar con una pareja que los acompañe en el proceso o sigan su ritmo acelerado, sencillamente los decepciona con el transcurrir del tiempo. Además, de que sienten la necesidad de estar en constante comunicación, por lo que la persona que está a su lado deben ser extrovertida y capaz de expresarse, de dar su punto de vista. Esta es una de las principales causas de las separaciones, ya que no logran entenderse.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Quienes nacen bajo este signo tienen altas expectativas, tanto para sí mismos como para los demás, y esto podría causar tensiones si sienten que su pareja no cumple con sus estándares. Son muy exigentes, buscan la perfección y muchas veces “media naranja” no toleran este comportamiento tan incisivo, ya que sienten que no les permiten vivir en libertad, se siente constantemente evaluado, por lo que terminan rompiendo los lazos con Virgo.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Una de las razones por las que los escorpianos fracasan en el matrimonio o la convivencia con la pareja es porque son intensos y muchas veces posesivos, lo que representa un gran desafío para quienes están a su lado, porque valoran mucho la autonomía y el espacio personal. También son muy reservados y hay que sacarle las palabras para que expresen cómo se sienten o lo que opinan sobre determina situación, lo que termina cansando a sus parejas, porque lo ven como una lucha diaria.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Aunque son muy centrados cuando desean algo, así como aplicados, su silencio resulta violento para quienes comparten una vida con ellos. No saben qué esperar o si las cosas van bien o mal. Además. de que son poco sociales. Su felicidad se centra en estar tranquilos en casa, algo que molesta a sus parejas, quienes están ansiosas por salir y compartir con el mundo, y terminan saliendo solas, hasta que se casan y solucionan esto con una separación.