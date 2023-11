Con estos números potenciarás tu suerte antes de que acabe noviembre

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Vas a resolver un malentendido en el que fuiste involucrada sin razón, pero todo fluirá gracias a tu impecable forma de comunicarte y persuadir. Todo volverá a la normalidad y te quedará la lección de que a veces es mejor mantener la distancia. Número de la suerte: 58.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Tú o tu pareja serán tentados por una tercera persona, no se dejen llevar por el momento, porque la infidelidad será descubierta y todo lo que han construido se desplomará por una aventura que no tiene ningún futuro. Lo mejor será huir en caso de estar en esta situación. Número de la suerte: 01.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

La calidad de tu trabajo será tu carta de presentación, por lo que te tomarán en cuenta para un proyecto especial en el que también te distinguirás. Esto dejará una buena impresión en tu currículum. Será algo que no esperarás porque estás concentradas en otros asuntos. Número de la suerte: 15.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

La diplomacia será tu mejor aliada en un conflicto, pues aunque quieras gritar y decir todo lo que piensas sin ningún filtro, pues te acordarás de las sabias palabras de una mujer, por lo que respirarás profundo para buscar las mejores para palabras para expresar lo mismo. Número de la suerte: 80.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Debes cuidar tu bienestar mental. Estás envuelta en una situación bastante complicada que te tiene muy estresada, sin embargo, no debes descuidar tus pensamientos, ni dejar que lo negativo se apodere. Sería bueno que buscaras alguna amiga para conversar. Número de la suerte: 36.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Sabes que tienes gran poder arrastre en tu grupo, eres una lideresa y esto te servirá para tomar una decisión en beneficio de todo el equipo que trabaja contigo, palabra que ellos apoyarán. Al final, todos saldrán victoriosos y te sentirás más empoderada. Número de la suerte: 90.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

El hecho de que pienses más en ti no significa que seas egoísta. Recuerda que eres la más importante en tu vida y debes cuidar ese puesto celosamente, incluso de ti. Bastante haces por los demás, quiérete y conviértete en sorda ante las críticas. Número de la suerte: 66.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

La armonía reinará en tu familia luego de que lleguen a un consenso sobre un tema álgido que les incumbe a todos. Será un ganar-ganar. Se comprometerán a respetar los límites y conversar a tiempo sobre las incomodidades que puedan presentarse. Número de la suerte: 10.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Estarás sola en una situación un poco complica y no será porque no deseen prestarte apoyo, sino que no tendrás tiempo para pedirlo. Descubrirás que tienes gran capacidad para solucionar conflictos, así como ciertas potencialidades ocultas. Número de la suerte: 21.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

No dejes que la rabia tome el control de ti porque podrías decir y hacer cosas de las que luego te arrepentirás, ya que no solo puedes perjudicarte, sino que habría un daño colateral que te causaría mucho dolor y malestar moral. Número de la suerte: 09.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

No aceptes que alguien venga a minimizarte con comentarios hirientes y mentiras llenas de cizaña que solo buscan desestabilizar la solides emocional que tienes y que tanto te ha costado conseguir. Eres una mujer empoderada, aférrate a eso. Número de la suerte: 52.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Sorprenderás a alguien en una mentira, pero no será tanto el hecho de que oculte la verdad, sino que pretenderá verte la cara de tonta cuando claramente no la tienes. La desconfianza se instalará y volver a construir esa seguridad costará mucho. Número de la suerte: 78.