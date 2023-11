Descubre qué te espere para este 16, 17, 18 y 19 de noviembre con la conjunción lunar con Mercurio

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Tendrás un grato encuentro con una mujer de tu pasado que te hará revivir muy buenos recuerdos. Se pondrán al día. Esta pausa que este tomarás para compartir con ella te relajará mucho. Es posible que venga con otra grata sorpresa para ti, que te emocionará mucho.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Cederás ante la tentación y harás algo que es muy placentero, pero que sabes que no es correcto, porque además puede causar mucho dolor si llega a saberse. Esto puede meterte en un gran lío del que te arrepentirás y vas a querer echar el tiempo atrás.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Préstale atención a las señales que el cuerpo te está enviado, pues te esta avisando de que es momento de que pares, que descanses y le bajes la intensidad al estrés que ya está comenzando a afectar tu salud, pues, además, tu cuerpo ya no es el mismo de hace 20 años.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Tu pareja te dirá que ya el amor que siente por ti no es el mismo, aunque te sigue amando. Esto lo tiene muy incómodo. No lo juzgues. Hablen abiertamente sobre el tema porque él está preocupado por la situación de ustedes, ya que no quiere dejar. No se ha dado cuento que el sentimiento maduró.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Pensar más en ti no te hace una mujer egoísta, solo una persona que tiene muy clara cuáles y quiénes son sus prioridades, porque si en tu propia vida no están en la posición más alta de la jerarquía, pues cualquiera puede venir a pisotearte.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Tendrás mucha suerte en el dinero. Sin buscarlo, te darás cuenta que en uno de tus bolsillos habrá una importante suma de dinero, que te permitirá comprar un insumo que necesitarás con urgencia. Será stu salvación, así que no lo vayas a destinar para cosas superfluas.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Son días buenos para que te desahogues, expreses con asertividad todo lo que sientes y así comiences a trabajar mejor en ti. Hay mucho que sanar, pero debes empezar algo y esta es la mejor opción. Busca alguien que sepa escuchar, porque es todo lo que necesitarás.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Serás quien tome las riendas de una situación bastante confusa, que de no intervenir a tiempo puede tener un desenlace bastante desagradable. Tú serás la única ecuánime en ese momento. Así que no temas en usar tu razón para buscar la paz en ese momento.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Ya es hora de que pases la página y dejes de lado ese desamor que no deja verte que los días son soleados y llenos de mucha vitalidad. Debes ponerte un límite y tratar de comenzar una etapa más próspera en tu vida, porque no puedes seguir sumergida en el dolor.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

La precaria situación económica que estás atravesando llegará a su fin cuando encuentres en un empleo por horas la solución. Verás que de ahora en adelante y poco a poco todo irá mejorando y tus preocupaciones mermarán.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Estás tan sumergida en esa rutina extenuante que te has olvidado de algunas amigas que ahora te están necesitando. Lámalas, quieren saber que estás de su lado, que cuentan con tu apoyo. Busca un tiempo para conversar largo y tengo sobre ustedes.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

La venganza no deja algo bueno, aunque al inicio te puedas sentir satisfecha, con el tiempo la culpa te invadirá. Así que drena esa rabia de otra forma, quizá escribiendo, gritando al aire, pero no planeando cómo hacerle daño al otro. De eso se encargará la misma vida.