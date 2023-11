Un golpe de suerte en el trabajo llegará para estos signos antes del 17 de noviembre

Esta semana están activas dos lluvias de estrellas, las Táuridas y Leónidas, además de que la Luna y Mercurio estuvieron en conjunción, todos estos eventos influyeron en la buena suerte laboral de los siguientes signos.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Con empleo: Hay un retribución por toda dedicación que has tenido con ese proyecto importante. Es posible que te den unos días libres o te paguen un poco más por el excelente trabajo que estás haciendo. Esto te motivará aún más, ya que te valorarán.

Desempleada: Recibirás una llamada para una entrevista de trabajo. Inicialmente, puede ser que no te atraiga el salario, pero lo atractivo es que puedes escalar de posición rápidamente con los conocimientos que tienes y, por supuesto, subir ese ingreso que tendrás.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Con empleo: Vas a tener mucha seguridad en ti y esto se reflejará en tu día a día en el área laboral, ya que estarás aferrada a tus ideas y las defenderás a capa y espada porque sabes que son muy buenas y traerán prosperidad a tu empresa. Así que te tomarán en cuenta.

Desempleada: Una persona que recién acabas de conocer te dará la oportunidad para que te destaques. Su intuición le dirá que tienes mucho potencial y que no se equivocará contigo, así que no dudes en tomarle enserio la propuesta de empleo y demuéstrale que no se equivoca.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Con empleo: Es posible que te sientas agobiada por todo lo que debes hacer, quizá sientas que el tiempo no te alcanza, pero serán tus compañeros de trabajo quienes le darán un respiro a tus días, pues con buen humor y un excelente ambiente vas a drenar todo el estrés que tienes.

Desempleada: La situación seguirá igual por estos días, aunque vas a tener la oportunidad de emprender desde casa con un talento que tienes. Un hombre muy querido te apoyará en el capital. Verás que la situación económica de tu hogar comenzará a mejorar.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Con empleo: Es el momento perfecto para que adquieras más conocimientos, te actualices o validez a través de algún reconocido instituto educativo todo lo que sabes, porque hay personas interesadas en ti que están dispuestas a pagarte más.

Desempleada: Firmarás un contrato laboral antes de que culmine el mes. Es posible que se trate de algo eventual, pero que te ayudará con las deudas que has adquirido y a concretar algunas metas puntuales. Ya luego podrás cambiar para otro que tenga una mejor remuneración.