La conjunción solar de Marte pondrá el jaque el amor para las mujeres solteras de estos signos

Suerte en el amor Las solteras en el horóscopo no verán cambios, debido a la conjunción solar de Marte. (Freepik)

Este viernes 17 de noviembre, después de dos años, Marte volverá a entrar en conjunción con el sol. Este es el momento en el que el planeta rojo y la Tierra no pueden verse, de acuerdo con la Nasa, ya que Marte estará detrás del astro rey, esto complica las comunicaciones, razón por la que el amor no será posible para estas mujeres del zodiaco que actualmente están solteras.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Tienes las expectativas muy altas y has dejado pasar varias oportunidades de vivir un hermoso amor por la codicia de tener a alguien “mucho mejor”. Ahora, te quedarás esperando por un buen rato a otra persona, porque serás tú quien no se ajuste a los estándares que están buscando los hombres buenos. Entonces, caerás en manos de uno que no tiene ni idea de lo que es el valor hacia las mujeres.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

No hay peor ciego que el que no quiere ver y tú, definitivamente, no estás buscando en otros lugares y personas a alguien que tiene cerca de ti, que te respeta y conoce completa. Se ha cansado de enviarte todo tipo de señales. Se está cansando de esperarte, de que te voltees y te enamores. Así que tendrás que ser mucho más atenta si quieres cambiar tu estatus sentimental.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Tu inseguridad te juega en contra, eso lo están percibiendo los chicos que te rodean y no les parece nada atractivo. Debes trabajar un poco más tu autoestima y confianza para que puedas emanar ese sexappel necesario para cautivar sin decir ni una sola palabra. Ahora debes enfocarte más en ti, recuerda que no estás sola, estás contigo.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Vas conocer un hombre con quien te llevarás estupendamente bien, creerás que es el indicado, pero conocerás una triste verdad que te hará pensar si vale la pena y la dignidad quedarse ahí con él, porque es una relación que está destinada al fracaso. A menos que quieras ir en contra de todos los valores y convicciones que tienes y desees vivir con la constante sensación de que te estás traicionando.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

No hay señas de que el amor ahora te llegará porque aún hay muchas heridas del pasado que tienes que trabajar antes de empezar un nuevo romance. El tiempo y el cosmos son sabios, por eso no te enviarán a alguien para que te distraigas y vuelvas a caer en el mismo error de tus antiguas relaciones. Hay mucho en qué trabajar y no debes perder más los días buscando por redes sociales, aplicaciones de citas y hasta en el bus un ligue. Esa desesperación desmotiva a los hombres.