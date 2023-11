Los que deben evitar si quieren bonanza antes de que culmine la primera quincena de noviembre

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

No tener un presupuesto claro puede llevarte a gastar sin control. Establece metas financieras y sigue un presupuesto para controlar tus gastos. Sin tener una clara idea del dinero que entra y sale, no puedes hacer una planificación y salir también de tus deudas.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Comprar solo porque está en oferta y no porque no lo necesitas es un error garrafal que al final del mes te pasa factura porque las cuentas de tu economía no te concuerdan y en cambio tienes una gran cantidad de cosas que no eran de gran necesidad en el momento.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

No destinar ni siquiera el 5% del ingreso para ahorrar está entre los hábitos que debes evitar, ya que si bien es cierto que cada vez más la vida se encarece, con un buena organización financiera podrás guardar poco a poco para luego concretar la meta que deseas.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Adquirir sin cotizar o buscar otros presupuestos. A veces te gana la prisa y pierdes el dinero, porque ese mismo objeto o servicios sale más económico y con la misma calidad en otro lugar. Así que hay que buscar otras opciones ante de pagar.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

No hacer una relación costo-beneficio. Irte por lo más barato no siempre es la mejor solución a tus problemas, porque en ocasiones tiende a complicarlo y, por supuesto, vaciar tu cuenta bancaria. Hay circunstancias que ameritan un análisis entre el valor elevado y el tiempo que te durará.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Perderte en los gastos hormigas. Esto es la “muerte” en materia de economía del hogar. Lo mejor es comprar lo más que se pueda en el mercado para economizar, ya que adquirir productos en las bodegas del barrio suele ser mucho más caro que en las ferias.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Ignorar cupones y descuentos disponibles puede resultar un punto en tu contra. Debes estar atenta a esas ofertas relámpago para que te ahorres algunos pesos que puedes usar en otras necesidades. Las promociones llegan para facilitar la adquisición de ciertos rubros.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Usar la tarjeta de crédito indiscriminadamente es como poner un cuchillo en la garganta porque lo que adquieras, según el plazo de pago, puede salir hasta tres veces más costoso. Úsala cuando verdaderamente haga falta o que lo que adquiera genere su propio pago.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

No tener un plan para hacerle frente a las deudas lo que hace es que estas se extiendan en el tiempo y, por supuesto, terminan siendo casi impagables porque todo el dinero se te va en los intereses. Busca una forma rápida de saldarlas todas en el menor tiempo posible.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

No tener un plan de ahorros de servicios. Cuando no tienes un control en el uso de la electricidad, el agua o el gas, pues las facturas saldrán con un monto que no tendrá compasión con tu bolsillo. Cualquier forma de ahorro siempre es bienvenida a tu vida financiera.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

No revisar los detalles de todo lo que pagas es algo que debes eliminar de tus malas costumbres porque muchas veces seguro has pagado por algo que no has consumido o cancelas más de lo que consumes. Así que debes meter la lupa en este aspecto.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Tener mucho dinero en efectivo hace que este desparezca como por arte de magia en un santiamén. Así que trata de tener la cantidad necesaria para solventar gastos pequeños. Esas monedas de baja denominación que te quedan, mételas en una alcancía, esta es una manera de ahorrar.