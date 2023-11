Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 13 al 16 de noviembre

Mhoni Vidente te indica en los horóscopos del 13 al 16 de noviembre de 2023 cuál es la carta del tarot que te corresponde; cómo te irá en tu vida profesional y amorosa durante el transcurso de la semana.

Ve la predicción de la vidente para tu signo, y también los datos clave sobre tu día de la suerte para esta semana, los colores que te traerán abundancia o los signos con los que tienes mayor compatibilidad para una relación amorosa.

Conoce las recomendaciones de Mhoni Vidente para que disfrutes al máximo a las personas cercanas a tu vida, también te dice como cuidar tu salud y puntos débiles.

La astróloga te comparte los consejos para la semana del 13 al 16 de noviembre de 2023 ante situaciones ante situaciones complicadas y te da sus recomendaciones personalizadas.

Revisa qué es lo que Mhoni Vidente predice para ti en esta semana y también el horóscopo de las personas que te rodean.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta del “As de Oros” que te tocó en el horóscopo del tarot te indica que es un buen momento para tener éxito en tus proyectos, podrás realizar nuevos contratos y proyectos que te traerán mucho dinero. Esta carta te recomienda que inviertas, como en una casa o un coche, para lograr tus metas económicas y mejorar tu situación financiera. Tus mejores días son los martes; tus números mágicos son 15 y 21; tus colores de la abundancia son verde y rojo, y tus signos compatibles son Leo, Sagitario y Capricornio. No dejes que te roben tu estabilidad mental, recuerda que tú eres el único que tiene derecho sobre ti. Ten cuidado con las energías cruzadas en el trabajo, es mejor evitar las discusiones o diferencias con tus jefes. Recibirás un dinero extra por cuestiones de aguinaldo o fondo de ahorro. Sigue con tus estudios de idiomas, recuerda que vale más, el que sabe más.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “El Sol” en el horóscopo del tarot, por lo que es un buen momento para tener éxito en tus proyectos y podrás aprovechar las oportunidades que se te presenten para avanzar en tu vida laboral y personal. Recuerda que los sueños siempre se pueden realizar, así que no dudes en perseguir tus metas. Tus mejores días son los lunes; tus números mágicos son 10 y 19; tus colores de la prosperidad son el naranja y el rojo, y tus signos compatibles son Virgo, Capricornio y Acuario. Toma decisiones importantes en tu vida personal, te encuentras en una etapa de empezar a ver más por ti y hacer un patrimonio. No te prives de darte algunos gustos, pero ten cuidado con tus gastos. Ten cuidado con los problemas cardiacos o infecciones de la sangre, evita los deportes extremos y revisa tu presión arterial y tu sangre con regularidad.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te salió la carta de “El Mago” en el horóscopo del tarot, lo que significa que es un buen momento para tener éxito en tus proyectos, podrás superar los problemas que has enfrentado y empezar una nueva etapa en tu vida. Esta carta te recomienda que empieces ese nuevo negocio propio que tienes en mente, ya que tienes las habilidades y la creatividad necesarias para tener éxito. Tus números mágicos son 11 y 29; tus colores son blanco y azul; tu mejor día es el jueves y tus signos compatibles son Capricornio, Acuario y Libra. Ten cuidado con las presiones laborales y personales, no te exijas demasiado y relájate para estar en paz contigo mismo. Te sentirás muy bien en el amor, tu pareja está de vuelta y eso te hace muy feliz. Te invitan a salir de viaje con un familiar, disfruta de esta oportunidad para pasar tiempo con tus seres queridos y relajarte.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “La Estrella” en el horóscopo del tarot dice que tendrás éxito en los proyectos que emprendas, podrás crecer en lo económico y alcanzar tus metas. No prestes dinero, ya que podrías atraer la mala suerte. Recuerda que tu signo está hecho para brillar, así que no te dejes caer por ningún tropiezo. Tus mejores días son los viernes; tus números mágicos son 07 y 23; tus colores de la fortuna son azul y rojo, y tus signos compatibles son Cáncer, Piscis y Aries. Realiza cambios positivos en tu vida laboral. Ten cuidado con los chismes de una expareja, trata de quedar en paz con tu relación amorosa. No platiques tus logros y tu dinero delante de los demás para evitar envidias o robos. Cuida tu salud, especialmente tus riñones y espalda baja, bebe mucha agua y líquidos saludables. Te regalan una mascota, cuídala mucho, te hará sentir bien.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “El Loco” en el horóscopo del tarot, lo que te indica que es un buen momento para tomar riesgos y experimentar cosas nuevas. Sin embargo, también te recomienda que tengas cuidado con las personas que te rodean, ya que algunas de ellas podrían traicionarte. Juega a los juegos de azar y a la lotería con los números 28 y 36, pues podrías tener suerte y ganar un premio importante. Tu día mágico es el miércoles; tus colores son rojo y amarillo, y tus signos compatibles son Aries, Escorpión y Sagitario. Ten cuidado con los problemas en tu trabajo, intenta controlar tus emociones y tu carácter para evitar conflictos. No busques a la persona que te abandonó, si no te busca es porque no le interesa. Recibirás un dinero extra. úsalo para cambiar tu coche o hacer arreglos en tu casa. No comas por nervios, sigue con tu dieta y ejercicio para cuidar su salud.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te salió la carta de “El Mundo” en el horóscopo del tarot, por lo que es buen momento para alcanzar tus metas, podrás lograr tus objetivos si estás dispuesto a cambiar de rumbo y salir de tu zona de confort. Busca nuevos proyectos de vida, ya sea en otra ciudad, país o simplemente cambiando tu rutina. La carta también te recomienda que te conectes con la naturaleza para relajarte y sentirte con más fuerza espiritual. Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos son 08 y 09; tus colores son azul y dorado, y tus signos compatibles para el amor son Aries, Tauro y Capricornio. Analiza qué es lo que más te conviene para progresar en tu vida laboral. Cuídate de dolores de espalda y cuello, recuerda que es mucha tensión nerviosa. En el amor seguirás muy estable con tu pareja, solo procuren el espacio de cada quien y no se presionen mucho.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

“El Carruaje” es tu carta del tarot para esta semana, por lo que te recomiendo que sigas tus metas. El éxito en tu ambiente laboral está asegurado, así que no dudes en dar lo mejor de ti. Ten cuidado con problemas legales y de divorcio, trata de solucionarlos de la mejor manera. Tu mejor día será el martes; tus números mágicos el 03 y 22; rojo y amarillo son tus colores de la abundancia, y en el amor tendrás compatibilidad con Acuario, Tauro y Géminis. Serán días de extrañar lo que ya no tienes, debes cambiar tu forma de ser, eres muy tranquilo, pero cuando te enojas, explotas y tomas decisiones que no son adecuadas. Te buscan para pedirte un consejo y ayuda económica. En tu empresa están en revisión laboral y eso te causa presiones que no son tuyas. En el amor seguirás conociendo personas nuevas porque eres el más conquistador del Zodiaco.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Trata de no presionarte en cuestiones amorosas, deja que todo fluya y tu persona ideal llegará sola en su momento. Tu carta del tarot es “La Rueda de la Fortuna”, te recomiendo que siempre estés arriba y no dejes que nadie te quiera humillar o hacer sentir menos. Eres el signo más fuerte y el que atrae más envidias, así que tu mentalidad siempre debe ser positiva, esto te ayudará a crecer en lo profesional. Ten cuidado con personas que quieren aprovecharse de tu bondad, no dejes que te manipulen. El lunes será tu mejor día; tus números mágicos el 03 y 22; tus colores de la fortuna son verde y amarillo, y Piscis, Cáncer y Leo son tus signos compatibles en el amor. Aprovecha este momento para celebrar tu vida y rodearte de personas que te quieren. Son tiempos de iniciar un negocio propio, si tienes una idea, no dudes en ponerla en marcha.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Para esta semana tendrás la protección de la carta “As de Copas”en el horóscopo del tarot, lo que implica que es tiempo de madurar y formar un patrimonio para tu futuro. Empieza a salir más de viaje para que conozcas personas más compatibles con tus ideales, esto te ayudará a crecer en lo profesional. Procura no contar tus planes, ya que tu signo es muy hablador. Tu mejor día sería el miércoles; tus números mágicos son el 04 y 20; azul y amarillo son tus colores de la fortuna, y tu mejor compatibilidad en el amor será con Libra, Leo y Aries. Cualquier cambio que desees hacer en lo laboral y tu vida personal, te saldrá de lo mejor. Recibes dinero que no esperabas, procura ahorrar la mitad y lo demás destínalo a tus gastos. Eres el mejor en relaciones públicas, toma un curso de ciencias políticas o entra a una campaña para que desarrolles ese talento.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Un amor de Aries, Leo o Virgo llegará para quedarse. Te viene el pago de comisiones o te dan tu aguinaldo, trata de invertirlo en tu persona y para vivir bien. Tu carta del tarot es “El Emperador”, significa que vendrán cambios importantes en tu vida personal y profesional, deberás tomar tu tiempo para tomar la mejor decisión y así tener el mejor resultado. Recuerda que tu signo es de tierra y eso te hace ser muy desesperado, así que trata de tener paciencia y sabiduría. Cuida no ser demasiado impulsivo en tus decisiones, siempre piensa bien lo que dirás y harás. Tu mejor día es el martes; tus números mágicos el 06 y 12, y tus colores de la abundancia el blanco y azul. Recibes un regalo que te va gustar mucho por parte de un amor nuevo. Ya no consumas tanta sal o alcohol, tu punto débil es el páncreas y el hígado, así que trata de cuidarte lo mejor que puedas.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Juicio” significa que será una semana de resolver todos los asuntos pendientes, recuerda que solo quedan 45 días para que termine el año, así que debes ponerte en acción para lograr todo lo que necesitas para vivir mejor; es decir, no pierdas tiempo y termina tus metas de este año, sobre todo porque tu signo siempre cumple sus objetivos. Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos el 02 y 17; tus colores de la fortuna el amarillo y naranja, y en temas del amor, tus signos compatibles son Tauro, Géminis y Libra. Tendrás muchos eventos y compromisos de trabajo, trata de vestirte de colores fuertes para que la suerte esté de tu lado y siempre sonríe para que tengas buena actitud ante los demás. Recibirás dinero extra por cuestiones de tu fondo de ahorro o aguinaldo, trata de buscar hacer un patrimonio y comprarte una casa o coche.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás sorpresas económicas en tu vida, estás en una época de cambios positivos y en estos días te llegará una sorpresa que te llenará de felicidad y entusiasmo. Te invitan a salir de viaje para diciembre y será alguien del signo Géminis, Cáncer o Escorpión y te lo pasarás muy bien. “La Fuerza” es tu carta en el horóscopo del tarot, significa que es momento de tomar acción de todo lo que quieres realizar y no dejarte manipular por nadie, sobre todo porque puedes lograr grandes metas, no dudes en perseguir tus sueños. No olvides reinventarte en cuestión de trabajo y busca un mejor puesto y salario porque se te dará sin problemas. Cuida no ser demasiado pasivo o complaciente. Tu mejor día será el martes; tus números mágicos el 16 y 30, y tus colores de la fortuna son azul y verde. Sigue con la dieta y el ejercicio, ya te estás viendo de lo mejor.