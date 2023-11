Conjunción de la Luna y Mercurio marcará la pauta para cada signo del 13 al 17 de noviembre

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Van a querer “acribillarte” porque cometerás un error. Eso te hará sentir muy mal, pero vas a tener que buscar fuerza e impedir que te hagan sentir mal. Además, otras personas han cometido errores mucho peores que el tuyo. No te dejes pisotear y trata de resarcir el daño en la medida que puedas.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Tu pareja te dará una gran sorpresa que te gustará mucho, ya que es posible que haga algo que sabes que jamás lo haría. Esto lo convertirá aún más en un hombre especial en tu vida. Será un detalle que valorarás mucho, por lo que pensarás en cómo pagarle con otra sonrisa de suprema felicidad.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Playa, montaña, parque o casa, no importa cuál será el panorama, lo cierto es que habrá una salida que te librará de toda la carga emocional y energética que te está agobiando. Serán tus amigos quienes se encargarán de cambiarte la semana porque saben que tienes los ánimos bajos.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Vas a estar de muy buen humor y esto ayudará a hacer sin objeciones actividades que en circunstancias distintas representarían un motivo para arruinar tu día. Esta dosis de energía positiva es posible que te la dé el amor o un niño en tu círculo cercano, que te hará reír con sus ocurrencias.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Le estás dando señales equivocadas a un hombre que gusta de ti. Está verdaderamente muy confundido porque no sabe qué esperar de ti. A veces piensa que te atrae y otras que solo lo deseas como un gran amigo. Así que modera bien las conductas para no lastimar a alguien.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Habrá una situación bastante complicada que te obligará a hacerte cargo y tomar decisiones drásticas que nadie quiere hacer, porque se sabe que esto implica ganarse a unos cuantos enemigos. No tendrás alternativa. Sin embargo, tu personalidad te blindará de las malas energías.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Alguien te presentará una oportunidad para hacer un “buen negocio”. Todo pinta muy maravilloso y atractivo, pero vas a tener que analizar muy bien la propuesta antes de lanzarte con una respuesta, porque con esto puedes perder dinero y la tranquilidad de la que ahora gozas.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Ya está bueno de pasar tanto tiempo encerrada. Esta no es la manera para generar un cambio en tu vida. Si realmente lo que deseas es tener una relación más estable, tener un nuevo o mejor empleo, pues vas a tener que empezar por salir de la casa, de tu rutina.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Serán días perfectos para llamar a esos amigos que tienes tiempo que no ves, para que se pongan al día y se relajen un poco, ya que todas los necesitan. No te pongas muchas trabas en la cabeza, porque al final ellos no están pendientes de cómo luce tu hogar o tu cabello.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Una persona con gran influencia te llamará para darte una oportunidad para un buen puesto de trabajo. Esto será para ti, tiene tu nombre, así que destácate y déjale claro qué es lo que pretendes, porque estás en un nivel en el tienes mucho para negociar con el mejor postor.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Si quieres continuar con tus días deberás dejar de lado esos problemas que te has tomado muy a pecho. Alguno sencillamente no tiene solución o no depende de ti, así que agobiarte y estresarte no servirá de algo. Sigue de largo y déjaselo al cosmos.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Eres una mujer correcta, que te gusta hacer las cosas como están estipuladas, pero en esta oportunidad deberás desviarte un poco del camino y hacer unos procedimientos distintos o saltarte pasos para que puedas ver la solución al problema.