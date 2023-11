Portal energético de noviembre abre nuevos caminos de éxitos y abundancia para 3 signos del 12 al 19

A partir de las 11:11 de la noche del 11 de noviembre se abre el portal energético muy poderoso que nos dará la oportunidad de darle un giro completo a la vida y llenarnos de esa energía positiva que nos mueve a avanzar.

Serán 11 días para acabar con nuestras limitaciones, los miedos y las inquietudes y evolucionar para lograr todas las metas que nos proponemos.

Aries, Cáncer y Escorpio serán los signos bendecidos por las energía maravillosa de este portal que se abre para encaminarlos a la abundancia y la prosperidad.

Aries

La vida te recompensa por toda la fuerza de voluntad y la valentía con la que has superado cada desafío. Es que cada tropiezo te lleno de aprendizajes y eso te permitió avanzar hasta conseguir hoy lo que tienes. La abundancia está en tu vida, pero que eso no te lleve a perder la generosidad y la humildad hacia los tuyos. Recuerda siempre que cuando estuviste en los peores momentos, tu familia te apoyó. Ahora te toca retribuirles por todo y cuando uno hace las cosas desde el corazón, el éxito y la prosperidad siempre están presentes.

Cáncer

Tomaste decisiones muy difíciles para lograr estar en el lugar que estás y aun cuando muchos se sientan ofendidos, era lo que debías hacer. Deja que pase el tiempo, no tienes que ofrecer explicaciones, solo avanza para que la prosperidad llegue a tu vida y te sientas satisfecha de cada logro, de cada éxito por muy pequeño que sea. La abundancia no es solo poder adquisitivo, la abundancia de amor, de respeto, de confianza, esas te las ganaste por ser una persona humilde y bondadosa. Así que no mires atrás, sigue hacia adelante y encamínate a un futuro exitosos que tienes todas las herramientas para lograrlo.

Escorpio

Los cambios siempre traen resistencia, pero tu sabes que es necesario transitar por ese momento para cumplir con tus metas. No le temas a los retos y desafíos que la vida te pongan por delante porque estás preparada para enfrentarlos y salir airosa de todo. Tu actitud positiva, ese carisma que irradias y esas ganas de seguir adelante son tu motor de arranque para lograr la prosperidad que deseas. Eso es, desear desde el corazón y asumir cada cosa en la vida con la disposición de trabajar por lo que quieres porque el éxito lo construyes tu con tus acciones.