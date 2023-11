Las malas noticias robarán la felicidad a 5 signos tras la conjunción de la Luna y Mercurio

La noche de este jueves 9 de noviembre Luna y Venus compartirán la misma ascensión recta, cuando el satélite esté a pocos días de iniciar su nueva fase. Ambos en la constelación de Virgo, trayendo malas energías para Tauro, Cáncer, Virgo, Sagitario y Capricornio.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Vas a cometer una seguidilla de errores que te lamentarás por largo tiempo. Todo esto será porque estás poniendo más atención a otras situaciones que a las que verdaderamente lo valen. Es posible que hasta tu reputación se vea afectada. No dejes para después lo que debes y puedes hacer en el instante. Recuerda que también hay otras personas que están esperando que caigas para ocupar tu lugar.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Tu pareja no la está pasando nada bien, tiene problemas familiares que lo mantienen agobiado, así que hacerle reproches ahora será como echarle gasolina al fuego, incluso, puede ser lo que necesita para acabar de una vez por toda con la relación porque ya está harto de tantas desconsideraciones de tu parte. La empatía te falla a menudo y su paciencia se está agotando. No lo provoques porque te quedarás sola y muy triste.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Tu vida personal entrará en una espiral de situaciones tomentosas que se complicarán a medida que el tiempo avanza porque no te atreves a manifestarte, a exponer tu punto de vida sobre lo que ocurre. Para otros, no tienes interés en resolver los conflictos, cuando esto no es cierto. Si no sabes cómo solucionar, busca ayuda, pero quedarte de brazos cruzados no es una alternativa viable.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Tu desempeño en el trabajo está en franca picada, principalmente, porque hay un ambiente nada agradable, donde reina la envidia, la cizaña, los chimes y los complots. Esto se intensificará y vas a querer renunciar, pero no puedes hacerlo por los compromisos que tienes, tampoco le puedes fallar a las personas que cuentan contigo. Tendrás que buscar una alternativa para evitar que los malos comentarios te afecten como lo hacen hasta ahora.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Se viene un recorte de personal y tendrás que demostrar que eres indispensable para la empresa, que tienes mucho para seguir aportado y que tu nivel de compromiso es muy elevado, de lo contrario, engrosarás la lista de desempleado del país y te costará conseguir de nuevo un trabajo que te permita cumplir con tus responsabilidades cada mes. Tienes mucha competencia a tu alrededor, fíjate en ella y analízate para que identifiques qué es lo que diferencia y te hace más atractiva laboralmente.