El número que hará estallar tu suerte en el dinero antes de la Luna nueva.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Recuperarás la motivación que te caracteriza, por lo que tomarás decisiones acertadas para comenzar un nuevo proyecto que te traerá muchas alegrías. Además, contagiarás con tu buena vibra a algunas personas que te rodean. Número de la suerte: 33

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

No te precipites porque te puede salir muy caro. Piensa muy bien lo que deseas hace ro decir antes de hacerlo. Así evitarás meterte en problemas. Si no es algo que aporte, sume o mejore, entonces, sigue de largo y concéntrate en lo que sí vale la pena. Número de la suerte: 65.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Todo ese pasado doloroso llegará de nuevo a ti, sentirás que todo se revolverá, que perderás de nuevo el equilibrio, pero tendrás que aferrarte a esos pensamientos que sacaron de esa tormenta, lo que te hizo resiliente. Así cerrarás ese capítulo. Número de la suerte: 20.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Escucha los consejos que te dan las personas que te aprecian, porque ellos están viendo algo que tú aún no captas. A veces esa terquedad te ciega. Ellos no van a hacerte daño, al contrario, buscan tu bienestar y prosperidad. Número de la suerte: 81.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Tendrás que actuar con mucha firmeza ante una situación que se está saliendo de control con tu pareja. Ya ha sido suficiente. Has tolerado demasiado y basta. No eres una tonta, así expone tus puntos de vista y sé clara. Fija los límites y mantente allí. Número de la suerte: 03.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Comenzarás una emocionante etapa de coqueteo con un hombre bastante sensual, que te despierta muchos pensamientos pecaminosos. Así tendrás dos opciones: matar las ganas y ver qué sucede más adelante, o pasar de largo porque no quieres enredarte. Número de la suerte: 99.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Tendrás que hacerte escuchar y manifestar que tus ideas tienen tanta validez como las del resto. Sabes que es un pase de factura por protestar y exigir lo que por derecho te corresponde, pero tendrán que ceder a tu petición y valorar tu trabajo. Número de la suerte: 58.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Te sentirás más tranquila, porque no hay algo que amenace la estabilidad que tienes con esa persona que amas. Parece que todos los fantasmas se han ido. Has notado cambios positivos y no quieres estropear los avances que han tenido. Número de la suerte: 41.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Comienza una nueva etapa llena de grandes retos que te edificarán. Será como un sueño hecho realidad, pero es será la suma de todos tus esfuerzos, tus desvelos. El universo te recompensará. Quizá te duela un poco dejar este estilo de vida, pero la que viene será mejor. Número de la suerte: 74.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Son días perfectos para que inicies unos hábitos que modifiquen esas conductas que afectan tu bienestar. Hay mucha disposición y contarás con la ayuda de tus seres queridos, que te acompañarán y se beneficiarán también. Un trabajo en equipo. Número de la suerte: 80.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

No hay peor ciego que el que no quiere ver. Así que no importa cuántas veces o personas te digan que ese no es el mejor camino y que hay ciertas cosas que debes modificar. Al final, serás tú quien padezca toda las consecuencias y te lamentarás. Número de la suerte: 100.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

La envidia ronda tu vida. Hay un grupo de compañeras de trabajo o vecinas que conspiran para restarte energías positivas, así te tendrás que hacer algunos baños para blindarte ante todo esto. Eres una guerrera y nada de esto te afectará. Número de la suerte: 06.