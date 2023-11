La Luna menguante trae amor y prosperidad para estos signos el 6, 7, 8, 9 y 10 de noviembre

Este domingo 5 de noviembre la Luna llegará a su última fase: cuarto menguante y tendrá un gran impacto en el signo de Leo, saliendo en medio de la noche y apareciendo prominente en el cielo antes del amanecer. Desde la capital de México será visible desde poco después de su salida, a las 00:08, hasta poco antes de ponerse a las 13:19, y traerá amor y prosperidad a Géminis, Leo, Virgo y Sagitario.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Amor: Vas a conocer aspectos de tu pareja que te asombrarán y te demostrarán que es una gran persona, valiosa y te sentirás afortunada por haber elegido bien tras grandes tropiezos en tu vida. Él confía en ti y esto es lo que hace que quiera contarte más y más de su pasado.

Prosperidad: A través del diálogo hallarán la salida a un conflicto que ha robado la armonía de tu hogar o tu puesto de trabajo. Así que podrán conversar asertivamente sobre la situación y contarán con alguien ecuánime que se encargará de mantener un ambiente equilibrado.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Amor: Se vienen días intensos con la persona que te gusta. Se darán muchas oportunidades para que el coqueteo entre ustedes se intensifique. Es posible que antes de que termine el mes concreten el romance. Serán días de suprema felicidad y gloria.

Prosperidad: Te respaldarán en un planteamiento que harás, cuando piensas que estás sola en todo ese asunto. Esto te motivará más para seguir luchando y dando todo lo mejor de ti, pues sabrás que no todo lo que has hecho no es en vano.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Amor: Una persona te brindará un momento de buen humor y gozo. Con esas carcajadas drenarás toda la tensión que tienes y marcará un antes y después, ya que tendrás mayor concentración para hacer todo lo que necesitas sin distraerte en pensamientos tóxicos.

Prosperidad: Por fin vas a tener el espacio que deseas, será un logro que disfrutarás mucho porque la libertad será parte ti. Ahora podrás hacer más sin pensar en esas cosas que te distraen tanto. La creatividad estará a flor de piel durante estos días.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Amor: Te darás de nuevo una oportunidad en el amor. Vas a conocer a un hombre bastante atractivo, que te atrapará con su forma de expresarse y ver el mundo. No habrá cabida para el aburrimiento porque siempre saldrá un tema profundo de conversación.

Prosperidad: Vas a concretar una meta anhelada, lo que te traerá gran satisfacción, porque en un momento no creíste en ti, pero la fortaleza que te transmitieron tus seres queridos te permitieron llegar hasta donde estás. Quedarás satisfecha con los resultados obtenidos.