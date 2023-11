Estas son las mujeres más resilientes del zodiaco y lo que puedes aprender de ellas

No todos tienen la capacidad para adaptarse rápidamente a los cambios o de ver la adversidad como un trampolín para el éxito. La resiliencia es la facultad para superar circunstancias traumáticas y algunas mujeres del zodiaco saben cómo sortear estas adversidades gracias a las experiencias que han tenido y sus personalidades.

Ellas son las nacidas en los signos de Aries, Tauro, Virgo, Escorpio y Capricornio. Sin embargo, es importante recordar que la resiliencia no está determinada exclusivamente por el signo zodiacal.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Estas mujeres tienen mucha energía, son valientes y siempre están pensando en cómo solucionar con lo poco o nada que puedan tener. Ellas se conocen muy bien, por lo que saben cuáles son sus fortalezas y debilidad, así cómo aplicarlas para salir airosas de las limitaciones. Su confianza es poderosa, lo que de la valentía para enfrentarse con coraje a la adversidad. Suelen también reconocer las potencialidades de los demás, por lo que son excelentes para trabajar en equipo.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Los taurinas suelen ser persistentes, no se detienen hasta conseguir una salida a lo que están enfrentando. La paciencia es una de sus fortalezas, por eso no pierden la cordura rápidamente. Además, identifican las emociones que pueden desestabilizarlas, de modo que pueden canalizarlas para no perder el norte. A esto se le suma la gran empatía que las caracteriza, porque tienen la capacidad de ponerse en el lugar del otro.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Ellas suelen afrontar la adversidad con un buen humor. Reírse de ellas mismas es una forma de darle sentido a lo que les ocurre, esto les alimenta el dinamismo y las hace mucho más fuertes. Las mujeres de Virgo tienen a ser optimistas ante la incertidumbre. Mientras otros se enfocan en lo negativo, ellas saben cómo ver el mismo episodio desde una perspectiva mucho más positiva.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Ellas son muy fuertes, así como intensas, por lo que tiene una gran capacidad para recuperarse de situaciones difíciles. Emocionalmente resisten los embates de la vida y son determinantes al momento de buscar la solución al problema que las puede agobiar. Otro de los aspectos a su favor, es que son creativas y capaz de transformar lo doloroso en una sabiduría para aplicar el resto de sus vidas. Confían mucho en sus capacidades, por eso no se preocupan tanto.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Para las mujeres nacidas en este signo la practicidad tiene una gran relevancia al momento de salir adelante ante los conflictos, por eso que pueden superar con mayor “facilidad” los obstáculos de la vida. Aprenden de las experiencias y suelen aprender mucho del pasado, están enfocadas en el presente y ocupadas forjando el futuro. No suelen quejarte, pues sienten que esto les resta energía, prefieren usarla para hallar una salida.