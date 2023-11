El primer fin de semana de noviembre estará marcado por la fortuna que traerá la Luna menguante

Desde la constelación de Leo, este domingo 5 de noviembre, la Luna estará en su último cuarto: fase menguante, que tendrá un gran impacto en al fortuna de Aries, Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, quienes experimentarán buenos momentos en compañía de familia y amigos, así como inicio de una etapa laboral. También contarán con el apoyo de personas que están atravesando por circunstancias similares.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Serán dos días con muchas energías positivas. Sentirás que todo lo que deseas hacer este fin de semana saldrá a pedir de boca y se deberá principalmente a que te has puesto de primer lugar en tu vida y solo ves el resultado de un pensamiento con gran poder. Dedícate tiempo, úsalo para avanzar en tus planes o reunirte con gente importante, que te hace sentir feliz.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Hay un viaje corto, pero muy significativo, pues vas a disfrutar de unos momentos en familia o con amigos que serán inolvidables. Lo atesorarás porque tuviste mucho tiempo sin sentir el calor de hogar. Deja el celular de lado, el mundo no se detendrá porque no contestes las llamadas o los mensajes fuera de lugar del trabajo. Ya el lunes resuelves, aunque eso implique un sermón.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Te vas a sentir entendida por una mujer, que aunque no es cercana a ti, será con quien podrás librar un poco el estrés que te consume. La sororidad reinará y sus palabras serán como un bálsamo porque sabes que no estás sola en este asunto que enfrentas. Préstale atención a sus palabras y empieza a delegar para que puedas tener más control de tu vida

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Te sorprenderá la total sinceridad con la que un hombre te hablará sobre un asunto íntimo. Esto solo significará que eres valiosa para él, que eres una mujer para confiar y debes darle la importancia que se merece. Esto será un halago para ti porque te sentirás honrada que alguien como él te tome en cuenta de esa forma tan especial. Tu corazón se sentirá llenito de amor.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Recibirás una llamada sobre una oferta laboral. Ya has cumplido todos los pasos y solo falta uno para completar tu ingreso, y será a través del teléfono que te indicarán cuándo será. Necesitas creer un poco más en ti y en tu potencial, así como lo están haciendo ellos. Eres buena en lo que haces, pero no si no matas de n plumazo ese síndrome del impostor, pues no avanzarás más en tu carrera.