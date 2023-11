Cinco hábitos que debes dejar si quieres que la suerte en el dinero te llegue de golpe

El dinero es sinónimo de abundancia y prosperidad, pero todo esto tiene que ver con la poderosa energía que hay detrás de este, que puede facilitarte o ponerte cuesta arriba las situaciones en tu vida, de acuerdo cómo manejas y canalizas toda esa energía. Muchas veces, desde el inconsciente, se tiende a pensar desde la escasez y, es por eso que, pareciera que la “mala suerte” no nos desampara.

Pero no es más que el reflejo de lo que hay en tu mente y sale de tu boca. No hay cosas caras, sino fuera de tu presupuesto o sencillamente no eres el target, lo barato siempre sale más costo o trata de tener y no de crecer.

Es por esto que hoy te presentamos seis malos hábitos que están alejando la buena suerte en el dinero de tu lado, para que corrijas y comiences a notar cambios significativos en este aspecto.

1. Compras impulsivas

Más de una vez has caído en esta trampa, en esta obsesión que termina por vaciar tus bolsillos y cuentas, porque sencillamente sin planificación adquieres cosas que no son necesarias en este momento de tu vida. Le das prioridad a lo que no lo tiene y luego te lamentas. Compras como si no hubiera un mañana y luego están juntando pesos para tener lo que sí vale la pena. Todo está íntimamente ligado a un tema emocional que debes tratar.

2. Comer fuera con regularidad

La comida callejera sin duda es un gran distractor cuando se trata de ahorrar dinero, porque cuando se tiene poco, por lo general, el “gusto o “lujo” que se dan muchísimas personas son las salidas y su respectivo almuerzo o cena, y es así cuando el dinero comienza a diluirse como la sal en el agua. Procura comer lo más que pueda de lo que tú cocinas. Además, también proteges tu salud.

3. Suscripciones innecesarias

A veces tienes tantas suscripciones y aplicaciones pagas instaladas que se te olvidan y solo las recuerdas cuando llega el momento de la facturación y ves que te ha quedado poco. Esto absorbe rápidamente la buena suerte. Sopesa qué tan importante son, cuánto provecho le sacas cada semana y con base en eso toda la decisión de dejarlas o cancelarlas.

4. No presupuestar

La falta de un presupuesto o no llevar un seguimiento de tus gastos puede llevar a un uso irresponsable del dinero. No tener claridad sobre en qué se gasta el dinero puede resultar en fugas financieras. Entonces, la “mala suerte” llega y se instala en tu vida.

5. Deudas y pagos de intereses altos

Mantener deudas de tarjetas de crédito u otras deudas con altos intereses sin un plan para liquidarlas puede ser una fuga constante de dinero debido a los intereses acumulados.