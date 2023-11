Beso celestial entre la Luna y Venus atrae prosperidad, abundancia y amor a 3 signos del 3 al 9 de noviembre

La bóveda nocturna tendrá dos protagonista esta semana, la Luna que rige las emociones y Venus el planeta que rige el amor, el placer, el sentido de la estética y la creatividad se juntan para el beso celestial que atraerá las mejores energías positivas.

Antes del amanecer, del próximo 9 de noviembre podrán disfrutar de esta impresionante conjunción entre ambos. Es decir que estarán tan cerca, que si estiras el brazo, podrás cubrirlos a ambos con el ancho de tu dedo pulgar.

Los signos de Libra, Escorpio y Sagitario serán los afortunados y se preparan para limpiar mente, cuerpo y alma para la abundancia y el amor que recibirán por la fuerte energía positiva de este beso celestial de la Luna y Venus.

Libra

Retomas un proyecto que habías engavetado por mucho tiempo porque no lograste avanzar con él, pero las cosas cambian y para bien. De la noche a la mañana llega alguien y te da la mano para que arranquen juntos y será maravillosos porque se moverán todas las piezas necesarias para lograr exitosamente sacarlo adelante. Fuerza de voluntad, cree en tu capacidad de resolver los conflictos y de que todo va a salir como lo planificaste. Tienes en tu vida una persona que te apoya, que te quiere y te valora por lo que eres y que está dispuesto a sacrificarse por ti. Agradece al universo y disfruta del amor.

Escorpio

Las emociones están a flor de piel, pero tu sabes como controlarlas en estos momentos porque necesitas foco para los negocios. Hay un dinero que invertiste y que necesitas que te muevas para que produzca. Tu objetivo es lograr que todo salga bien y que puedas culminar estos dos meses con tranquilidad y en abundancia. No olvides que la familia está dispuesta a ayudarte y si necesitas apoyo financiero para echar adelante, lo vas a tener en tus manos. No te cierres al amor, ya sanaste heridas del pasado. Vive el presente, el aquí y el ahora porque hay alguien que te ha esperado y que merece tu atención.

Sagitario

Optimista, segura de ti misma, con fortaleza, esos son los elementos que tienes presente y con los que has logrado brillar en el plano profesional. No permitas que chismes, envidias y habladurías a tu alrededor dañes esa buena energía que le has puesto a los negocios. Tu objetivo es producir para finalizar el año en abundancia y exitosa y eso nadie lo puede detener. Por el trabajo no puedes dejar a un lado tu relación de pareja; por el contrario, saca tiempo para dedicarlo a la pasión a la intimidad a encender esa llama que los compenetra y que los consolida como pareja.