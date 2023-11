Golpe de suerte a 5 signos cuando la lluvia de estrellas Táuridas ilumine el cielo del 2 al 5 de noviembre

El cielo nocturno se viste de gala para recibir la lluvia de estrellas Táuridas del sur y la del norte con una maravillosa energía que hará del inicio de noviembre un espectáculo de luz y de vibras positivas.

Las primeras en aparecer son las Táuridas del sur, con su pico de máxima observación las noches del 4 y 5 de noviembre. Luego será el turno de las Táuridas del norte: el pico de máxima actividad ocurrirá las noches del 11 y 12 después del anochecer.

Esos diminutos granos que golpean nuestra atmósfera y que se verán como intensos rayos de luces, atraerán la suerte de 5 signos, Aries, Géminis, Leo, Escorpio y Acuario estarán tocados por la prosperidad y la abundancia.

Aries

Tienes en mente desde hace algún tiempo un emprendimiento que no has podido concretar, pero que en una reunión vas a poder convencer a unos inversionistas de que vale la pena invertir. Y te buscarán para que arranques, pero debes estar preparada y lista para que las cosas salgan muy bien porque las improvisaciones te pueden traer algunos tropiezos. Tienes la suerte a tu favor, así que no tengas miedo y camino al éxito para que estos dos últimos meses del año termines en abundancia.

Géminis

Tenían una deuda contigo y será saldada, un dinero que te viene muy bien en estos momentos y que te ayudará, no solo a salir de compromisos, sino para invertir en negocios. No puedes perder la oportunidad de hacerlo, de poner todo tu empeño en eso para que puedas culminar el año bien y empezar el próximo con mucho trabajo y producción. Para ello debes trazar estrategias y enfocarte en lograr quitar cada obstáculo que encuentres en el camino.

Leo

Uno de los grandes retos que tenías en tu camino, lo vas a lograr con éxito. La abundancia de dinero llega a tus manos y con ello debes ser prudente y comedida para administrar y resolver algunas cosas que te mantenían preocupada. Tienes que ser disciplinada, enfocarte en el trabajo aun más para que todo fluya como lo deseas y puedas seguir produciendo como hasta ahora lo has hecho. Mira a tu alrededor porque hay otras oportunidades que también debes evaluar y que tienen buenas perspectivas.

Escorpio

Una oferta laboral te ponen en la mesa y la debes analizar con detenimiento porque de ella depende que continúes en equilibrio económico donde estás o te arriesgues a buscar la abundancia y el éxito. No dejes que el miedo esté presente en tu corazón al tomar esta decisión, confía en ti misma y en tu capacidad para asumir cualquier reto. Tienes la suerte a tu favor y si alguien se acerca a darte un consejo, acéptalo. A veces otras personas son capaces de darnos luces para transitar el camino a la prosperidad.

Acuario

Un negocio que pensabas que no levantaría, da un giro de la noche a la mañana. Te empeñabas en seguir adelante con él y todo el esfuerzo que le pusiste ahora ves los frutos. Cuidado con las ganancias, debes pensar en el futuro, en ahorrar y en invertir para que cuando lleguen esos momentos de poca productividad, tu puedas tener como defenderte. Tu liderazgo será importante para lograr que otros proyectos se levanten y puedas iniciar un año en abundancia y prosperidad.