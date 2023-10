Octubre se despide con un buen consejo para cada signo este 30 y 31

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Es importante que definas metas realistas y alcanzables a corto y largo plazo. Esto te proporcionará dirección y motivación para avanzar en lo que resta del año. Además, tendrás claro el panorama en que estarás ocupada en estos días. Trabajando para crecer.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Nunca es tarde para aprender. Es uno de los mayores tesoros invaluables que puedes tener. Invierte en educación, en el conocimiento porque es lo que perdura y se perfecciona cuando hay dedicación. Mantén la mente abierta a nuevas ideas y perspectivas, para que estén actualizada.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

A pesar de los obstáculos que se presenten en la vida, de las vicisitudes que debas enfrentar, todo llegan con un propósito que tú deberás descubrir. Aprende a sacar todo lo positivo de lo negativo que te ocurra. Verás que tu sabiduría crecerá rápidamente y se fortalecerá.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Practica la gratitud. Aprecia lo que tienes. Reconocer las cosas buenas en tu vida te ayudará a mantener una perspectiva positiva. Además, aprende a recibir los halagos y las gracias que otros te ofrecen, y deja de lado responder con un comentario negativo de ti. Eres merecedora de ese cumplido.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Cuida tu bienestar. Está bien que estés al tanto de tu familia, pero debes priorizarte y estar más atenta a tu salud física y mental son importantes. Dedica y presta gran atención a tu alimentación y al descanso. Has una inversión en un buen colchón y pares de zapatos ergonómicos.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Caer y levantarse, adaptarse a las transformaciones que te pone la vida y superar las barreras con los elementos que tienes a mano es lo que te hará más fuerte. Debes alimentar la resiliencia, porque te ayudará a ver soluciones donde otros ven problemas.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Crea y mantén relaciones saludables. No solo se trata de la pareja, sino que debe empezar por ti, no seas tan dura contigo. Además, identifica esas personas que solo restan en tu vida, y aunque tengas lazos estrechos, córtalos porque te hacen daño, aunque te cueste mucho y te critiquen.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Administra tu tiempo, en especial si tienes muchas cosas por hacer cada día. No trates de abarcar más de lo que puedes hacer. Organízate y gestiona eficientemente tus horas. Si es de gran ayuda, escribe todo lo que debes hacer y jerarquízalo para que nada se olvide, y así te quede tiempo para ti.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Practica más la comunicación. Los problemas e inconvenientes no se solucionan callando, al contrario, se complican cada vez más. Debes salir de tu zona de confort si buscas mantener un ambiente armonioso con quienes te rodean y conservar las relaciones de las pocas personas que están contigo.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

La paciencia es una virtud que no todos tienen, pero tampoco significa que no la puedas cultivar. Como todo en la vida, se aprende con mucha práctica y disposición. Eres una mujer aguerrida y has alcanzado muchas otras metras, pues ser paciente debe ser menos laborioso.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Ayudar a los demás es una misión que todos debemos tener en la vida, así el mundo sería mucho menos hostil. No dudes en hacer, sin menospreciar qué tan grande o pequeño sea tu aporte, porque quien lo necesite siempre te estará agradecido por el noble gesto.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Apela a la diplomacia y esto significa que hay batallas que se deben escoger y otras saber cuándo abandonar. También es importante saber qué vale la pena discutir y con quien. No todos los días se está para perder el tiempo con alguien que sencillamente jamás entenderá.