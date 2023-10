El eclipse lunar dejó sombras en 5 signos y tendrán malas energías hasta el 4 de noviembre

El pasado sábado 28 de octubre se vivió la luna llena de octubre, también conocida como la luna del cazador, que no solo más brillo para el cielo estrellado, sino que protagonizó un eclipse parcial, que oscureció los panoramas para algunos signos del zodiaco como, por ejemplo, los de Tauro, Cáncer, Virgo, Sagitario y Capricornio, hasta este 4 de noviembre.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Habrá malos entendidos con unas personas muy cercanas, quienes se sentirán ofendidas por algo que dirás. Sin embargo, callarán y esto es lo que empeorará el asunto. El ambiente se tornará hostil y la convivencia bastante delicada porque todo lo que se haga y deje de hacer será motivo de pelea. Si quieres acabar con esto, vas a tener que hacerlo tú. Buscar un espacio para el diálogo para saber qué es lo que realmente molesta y pedir disculpas de ser necesario. Esta será la salida.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Has trabajado arduamente estos últimos meses, pero tendrás la mala noticia de que no podrán hacerte efectivo el pago por inconvenientes de fuerza mayor, lo que te sumergirá en una deuda cuantiosa y afectará tu salud, ya que experimentarás cosas con tu cuerpo que jamás has vivido. Incrementando aún más los gastos, pues tendrás que chequearte para verificar que todo está bien, que solo se trata de un gran estrés que te está colapsando.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Cuida bien tus equipos, porque es posible que alguien más tenga acceso a estos y quiera monitorear todo lo que haces, dejándote vulnerable. Verifícalos, hazle limpieza de software, instalara protección y sobre todo no compartas contraseñas con otras personas. Hay mucho en juego y puedes verte muy afectada si lo que tienes en tus dispositivos se revela. Es importante, también, que respalde la información para evitar que sea robada o se te pierda.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Hay una mujer que buscará la manera de hacerte la vida de cuadritos porque sencillamente su envidia le impide reconocer que tienes potencial para algo que ella desea y no lo puede tener. Te pondrá trampas, así que no le des la facilidad de dañarte. Su energía negativa tiene tanto poder que puede afectar tu bienestar mental e incluso alterar la relación equilibrada que mantienes con personas importantes para ambas. Ora para que seas invisible ante esas vibras.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

El romance ya no da para más, pero insistes en no dejarlo morir. A veces hay que dejar ir lo que ya no tiene salida y aceptar esto es lo que más te cuesta. Sí llorarás mucho, lo extrañarás, pero con el tiempo sabrás que es lo mejor. Por ahora debes asumir este dolor y comenzar a analizarte para aprender de tus errores y volver a cometerlos. Sino vas a estar destinada a fracasar constantemente por el mismo punto, la misma piedra.