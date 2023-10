5 signos recibirán un golpe de suerte a partir del 30 de octubre por la Luna de cazador

Octubre se despedirá a lo grande con una Luna llena este sábado 28, que también es conocida como Luna de cazador, puesto que en la era medieval su gran brillo y luz era usado para por los hombres que cazaban sus presas. A esto se le suma que el satélite natural de la Tierra será el protagonista de un eclipse parcial, pues un 6,5% de su totalidad se oscurecerá desde las 7pm (hora de México) y culminará en la madrugada de este domingo 29.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

La jornada que vivirás será buena en todos los ámbitos, porque el universo está conspirando a tu favor. Cualquier situación que vivas estará a tu favor, así que toma este regalo y sácale provecho. Puedes iniciar un nuevo hábito, comenzar una relación amorosa o un buen negocio, porque todo se te dará. Lo vital es que siempre tengas esa fe y positivismo intacto, pues es el motor de todo.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Tu pareja te sorprenderá con una salida, un detalle o una conversación que te dará mucha alegría, pues te seguirá afirmando cuánto te ama y lo importante que es la relación para él a pesar de los años que puedan tener juntos. Vive ese instante y dedícate solo a él en ese instante, que bien se lo merecen. Procura hacer tiempo de calidad para ambos, así se mantendrá vivo el romance.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

La sinceridad, acompañada de la asertividad, será lo que necesitas para transmitir todo lo que sientes y que te molesta. Sabes que tienes la razón, pero también necesitas escuchar lo que tiene que decir la otra parte. Al dejar los puntos claros, la convivencia será mejor. Ahora, si la otra persona no desea responderte al respecto, pues exprésate y no permitas que su silencio te incomode.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Recibirás buenas noticias relacionada con una importante cantidad de dinero que has obtenido con mucho sacrificio. No te vuelvas loca gastándolo, has un presupuesto y una jerarquización de tus pendientes para que puedas ir saliendo poco a poco de cada uno y, aún así, te quede dinero para darte un gusto, una salida, pues te lo mereces. Será tu recompensa a un trabajo ardúo.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Te has enfrascado mucho en buscarle la solución a un problema que desde hace tiempo te ha estado dando dolores de cabeza, pero no has visto que la salida es dejarlo de lado, si ya no puedes no sigas anclada y avanza, porque se vienen algunas oportunidades que no puedes dejar pasar por estar pendiente de algo que no tiene solución.